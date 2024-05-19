主播劉涵竹曾遭冒名設line飆股群組 擔任南警防詐大使拍片宣導

美女主播、節目主持人劉涵竹當台南市警二分局的防詐大使、錄短影片提醒民眾防網路各種詐騙手法。（圖：警方提供）

2024/05/19 09:41

〔記者王俊忠／台南報導〕美女主播劉涵竹曾是國內多家新聞台的知名主播、主持人，憑藉在業界亮眼表現、真實不做作風格及甜美外型，讓她近年來在演藝、主播界維持熱度。她也曾遭冒名開設line投資群組，台南市警局二分局特地邀請她擔任「防詐大使」，協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭到詐團詐騙。

劉涵竹透露，她自己曾遭他人冒用身分開設line投資群組，鼓吹加入版主冒充是她的股票投資群組，群組號稱裡面有報很多飆股明牌，甚至連她真實生活中的朋友都來問是不是要加入？可否加入？讓她驚覺「代誌大條」，鄭重呼籲社會大眾不要受騙上當，想投資應透過合法管道賺取合理利潤，勿輕信網路廣告推薦的金融投資資訊。

請繼續往下閱讀...

南市警二分局指出，詐騙集團常冒用名人名義及照片，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，使用標榜穩賺不賠、高報酬零風險等字眼，引導民眾加入偽造、冒充的投資line群組，並誘使民眾下載不明的投資軟體APP進行投資，建議在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道做投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資管道一定是詐騙，如有遇上任何詐騙行徑疑慮，請即撥打165反詐騙諮詢專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法