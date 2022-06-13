警喬裝賣帳戶釣魚 嫌犯尚未行騙無罪

警喬裝賣帳戶嫌犯上鉤，橋頭地院認定尚未著手判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/06/13 21:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東警員喬裝賣帳戶、金融卡，逮捕俗稱「收簿手」的陳姓等人，被依涉嫌違反洗錢防制法起訴，高雄高分院查無2人利用帳戶著手行騙證據，判決無罪。

檢方指出，陳姓被告為成年男子「鄭迪允」所組成詐騙集團成員，負責對外招募成員擔任收簿手，向外界收取存摺、金融卡。2020年11月20日，曾姓被告於網路上受陳招募後，加入該詐騙集團，一同擔任收簿手，並由曾負責在網路上張貼收取存摺、金融卡以換取現金廣告，收取到存摺及金融卡後，再透過「空軍一號」宅配交予陳，以供所屬之詐騙集團使用。

請繼續往下閱讀...

屏東縣枋寮分局警員得知上情後，即透過曾所提供資訊聯絡後，佯稱出售存摺、金融卡，並於同年12月13日下午2點30分許，曾騎機車載邱男（檢方處分不起訴）到九如鄉九如路面交，與喬裝的警員交易時，當場被依現行犯逮捕。

2審合議庭法官調查，陳等雖坦承買帳戶和金融卡，但其行為未達著手程度，而僅至於犯罪預備階段，洗錢防制法並未處罰預備犯規定。

此外，檢察官又無法舉證陳等有用帳戶或金融卡，打電話著手行騙被害人的證據，因此駁回檢方上訴，維持原審無罪判決，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法