詐團囚禁騙存摺 求職男逃出報警

警方起出毒品等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/02 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新竹縣三十歲周姓男子上月廿七日下午慌張衝入新北市淡水區水碓派出所報案，指求職卻遭詐騙集團控制行動一天，趁成員外出逃走求救，警方昨凌晨前往詐團淡海新市鎮藏身處攻堅，逮獲李羿勳等四名詐團成員，起出毒品、提款卡等證物，並續追上線及毒品來源。

警攻堅 逮獲四名詐團成員

周男報案指稱，他上月廿六日從新竹到新北市淡水求職，對方說會先給五萬元獎金，但他到場提供存摺後，對方卻不給獎金，他擔心淪為詐騙帳戶，要求取回存摺，但李等人將他關進房間，要他想清楚後再回答，竟整天沒給他水喝、東西吃，直到隔天下午他發現屋內沒有人聲，開門查看，發現空無一人，連忙逃下樓搭上計程車，趕往最近的派出所求助。

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警方荷槍實彈到詐團藏身的淡海新市鎮一處社區查緝，攻入屋內逮獲卅歲李羿勳、卅二歲游捷安、四十一歲孫志偉及廿八歲林姓男子等四嫌，四人疑剛吸過毒，被逮時精神恍惚；警方清查身分，赫見游男與孫男是毒品及竊盜通緝犯，後在屋內查獲微量海洛因、安非他命、六十六支針筒、吸食器、電腦、七張金融卡等證物。

李嫌辯稱，他只是提供機會給求職者，但警方查出，李男為詐團成員，他在臉書或發送簡訊徵才，先給一筆五萬元獎金當幌子，讓求職者放下戒心，交出存摺、證件，再將詐騙贓款存入人頭帳戶，並用證件申辦人頭手機門號，進行詐騙，求職者在不知情下，淪為詐騙集團共犯。

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