逆子啃老索錢未果 竟持刀、磚朝父猛砍狂砸 檢方起訴

無業男子啃老索錢未果，竟持刀、磚朝父猛砍狂砸，被檢方起訴。圖為台中地檢署。（資料照）

2023/04/05 17:23

〔記者許國楨／台中報導〕這款逆子！台中市無業楊姓男子經常向父親伸手要錢，只要被拒即以言語或肢體暴力相向，前年底再度要錢未果，先是持刀猛砍父親還用力掐頸恫嚇「不給錢就讓你死」，結果在父親允諾給錢後父子二度衝突，楊男換拿磚塊敲暈父親造成腦震盪等傷勢，案經檢方偵結，認楊男犯行明確起訴。

檢方起訴指出，20歲楊男常向同住父親索討生活費，只要索討不成即暴力相向，前年12月6日下午，楊再度要錢未果，竟將1把30公分長的藍波刀藏在外套內，對父親恫嚇說「要拿刀砍死你」，楊父因此心生畏懼逃到隔壁的宮廟前庭院，向兩名鄰居求助並示警「兒子要錢，身上有藏刀，要小心一點」等語。

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楊男隨後現身見父親與鄰居正在說話，竟突然以左手自外套抽出藍波刀，二話不說就朝父親揮砍，楊父雖閃避未被刺入要害仍被砍傷，鄰居見狀緊急阻止楊男繼續攻擊，未料楊男仍不罷休，再以右手掐住父親頸部恫嚇放話「不給錢，就要讓你死！」經鄰居制止且楊父允諾給4000元後他才鬆手。

當天晚間楊父就醫返家時父子再度起口角，楊男先是徒手毆打，接著撿起地上磚塊朝父親頭部猛砸，見父親已不支倒地竟持續徒手痛毆，經鄰居阻止報案送醫才撿回一命，但楊父因此仍受有腦震盪、全身多處撕裂傷、眼眶骨折等多處傷勢，檢方認為楊犯行明確全案偵結，從重依殺直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴。

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