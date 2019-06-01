討不到錢刺青 啃老逆子砸車嗆老父

2019-06-01 23:50

〔記者王捷／台南報導〕竟因為父親不給錢刺青，失業的王姓男子抓狂拿起球棒砸車，怒譙老父親「撿角」沒用，王男還與到場處理的警方拉扯，被依妨害公務逮捕，王父卻老淚縱橫替兒子求情，不願提告毀損，警方仍依法將王男上銬移送。警方指出，王父目前拒絕申請保護令，警方會持續訪視，有必要將通報相關單位，看王家是否需要公部門協助。

已31歲的王男跟父親同住，10多年來沒有穩定的工作，又不願跟著父親到工地幹粗活，索性在家當啃老族，吃喝、菸酒都靠老父親供養，王男每天在家喝到爛醉，只要拿不到錢，就揚言要動粗，已經多次砸毀家中物品，鬧得鄰里都不安寧。

王男行徑鄰居都知曉，但社區沒有人敢勸王男一句，因為王男四處向人聲稱，自己敢殺、敢打，如果加入黑道當兄弟當打手或去討債，一定可以賺到錢，讓鄰居都很害怕，也曾勸王父不應該繼續給王男零用錢，讓王男有動機出門工作，但王父只是嘆氣、搖頭，沒有多說。

29日晚間，王男一如往常喝醉，伸手向父親討1萬多元要去刺青，有了刺青才能當「兄弟」，但是老父親一下子拿不出萬把元，當場拒絕，還要兒子到外頭找正常的工作，沒想到王男一怒之下衝出家門，抓起球棒砸毀父親的機車，還譏笑父親就是什麼都不敢做，所以這輩子「撿角」沒用。

鄰居聽到王男的怒吼，得知王男又發酒瘋，嚇得不敢出門連忙報警，但是警員到場時，王男並沒有示弱，在警員制止他時，竟趁機勒住警員脖子，聲稱不要以為警察來了他就不敢動手，但下一秒立刻被警員壓制在地，依妨害公務逮捕。

王男被逮到警所，王父老淚縱橫，哀嘆說不會對兒子提告毀損，機車再修理就好，也不願申請保護令，希望王男能夠回家，但是警方告知王父妨害公務是非告訴乃論，因此一定要法辦，訊後警方將他移送地檢署。

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☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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