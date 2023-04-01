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    20歲餐廳服務生「嘿咻」13歲少女3次還搞自拍 遭判刑3年8月

    20歲張姓餐廳男服務生網交13歲的少女還發生3次性關係，依與未滿14歲女子性交罪，被判處3年8月徒刑。（情境照）

    20歲張姓餐廳男服務生網交13歲的少女還發生3次性關係，依與未滿14歲女子性交罪，被判處3年8月徒刑。（情境照）

    2023/04/01 22:34

    〔記者林嘉東／基隆報導〕20歲張姓餐廳男服務生網交比他小7歲的少女，趁邀約少女外出時，帶她到火車站公廁、山邊等處發生3次性關係。基隆地院近日審結，依與未滿14歲女子性交罪，判張男3年8月徒刑，仍可上訴。

    檢警調查，20歲住基隆市的張姓男子，高中畢業後，未繼續升學，在基隆市一家餐廳擔任服務生；張男去年6月間，透過臉書認識年僅13歲的少女小夢（化名），2人透過臉書Messenger 聊天後，進一步成為男女朋友。

    張男趁小夢下課後，騎車載小夢到處玩時，與小夢發生性關係，有時到火車站公廁，有時到人煙罕至的山邊郊外等地發生性關係，累計共有3次。

    檢警還查出，張男與小夢發生的3次性關係中，有1次還拿手機自拍2人嘿咻經過，被小夢的爸爸發現後報警；檢方調查後，將張男依與未滿14歲女子性交罪嫌起訴。

    法院審理時，張男坦承與小夢發生3次性關係與以手機自拍2人性愛過程1次，但法官認為，張男明知女網友是未成年少女，還與小夢發生3次性關係，影響少女性自主決定權，影響身心健全發展，危害非輕，迄今未與少女達成和解，合併判張男應執行3年8月徒刑。

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