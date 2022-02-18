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    首頁　>　社會

    餐飲外送員性交少女成性 這次吃癟被判刑

    22歲的邱姓餐飲外送員，於9年前和同齡少女性交，少女事後懷孕墮胎；沒想到邱在3年前又和13歲少女交往，2度性交，高等法院斥責邱為滿足自身性慾，損害被害少女身心健康發展，重判他2年徒刑。（資料照）

    22歲的邱姓餐飲外送員，於9年前和同齡少女性交，少女事後懷孕墮胎；沒想到邱在3年前又和13歲少女交往，2度性交，高等法院斥責邱為滿足自身性慾，損害被害少女身心健康發展，重判他2年徒刑。（資料照）

    2022/02/18 18:37

    〔記者楊國文／台北報導〕22歲的邱姓餐飲外送員，於9年前和同齡少女性交，少女事後懷孕墮胎；沒想到邱在3年前和13歲少女交往，竟故態復萌，和少女2度性交，少女母親意外發現女兒懷孕怒告邱男，高等法院斥責邱為滿足自身性慾，損害被害少女身心健康發展，不應姑息，重判他2年徒刑。

    邱姓男子早在2004年時的13歲時，即和同齡女友偷嚐禁果，讓少女懷孕，經雙方家長同意並達成和解，讓少女墮胎後，和平落幕。

    不過，邱男3年前上網又認識一位13歲少女，4個月後成為男女朋友，竟趁少女家中無人之際，在她住處，另在有邱男位於台北市租屋處發生性關係。不久，少女母親發現女兒疑有孕吐情形，追問下，才知悉年幼的女兒意和邱男2度性交並懷孕，怒告邱男。

    邱男坦承和少女性交，但2人是在兩情相悅情況下發生性關係，請求依刑法第59條「情可憫恕」的規定從輕量刑，並積極和少女家人尋求和解，但遭拒。

    一審認定邱男自始承認犯行，並嘗試和被害少女、家人和解，但他9年前即曾和少女性交，並造成她墮胎，這次卻知法犯法，只因為滿足本身性慾，再度和13歲少女性交，並使她懷孕，最後墮胎收場，損害被害少女身心健康發展，依2個「與未滿14歲少女性交罪」，將他判刑2年。

    邱男認為一審判刑太重，上訴高等法院；高院審理認定一審判決適當，駁回上訴，仍判他2年徒刑，還可上訴。

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