40歲大叔嘿咻13歲少女 賠償20萬元逃過牢獄之災

王男明知少女只有13歲，仍對她伸出狼爪。（示意圖，記者吳政峰攝）

2022/02/19 20:10

〔記者吳政峰／台北報導〕2019年間，40歲的王姓男子透過網路與一名13歲少女交往，雙方在新北市水源運動公園的一間公廁內合意性交，少女父親見愛女遲遲未歸，趕緊報警處理，這起「老牛吃嫩草」性侵案才爆發。高等法院考量王男有邊緣性智能、自殺風險，又已賠償少女20萬元，日前維持2年刑，諭知緩刑5年，期間禁止接近或與少女聯絡，並得接受6場法治教育課程。

2019年間，王男使用臉書搭訕少女，雙方互加好友，相談甚歡，決定交往，相約外出見面。王男用機車把少女載到公園廁所，雖然廁所內又髒又臭，但少女涉世未深，並未拒絕王男求歡，糊里糊塗間發生性關係。

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少女遲遲未歸，其父心急如焚，決定報警處理。警方循線追查，找到王男與少女，經過調查，驚聞兩人已發生性關係。由於少女未滿14歲，任何與其發生性關係者，不論是否為合意，均觸犯妨害性自主罪。

少女證稱，王男搭訕她的時候就問過實際年齡，所以王男不可能不知道她只有13歲；而王男也供稱知道少女是「小孩子」，還在念國中，故合議庭認定他確實觸法。

合議庭指出，王男經醫院診斷為邊緣性智能，智能表現落在臨界程度，且語文理解、表達上有所不足，有情緒困擾及自殺風險，需定期追蹤回診。合議庭另考量王男已支付20萬元和解，如果還要判他地板徒刑3年，有「情輕法重」的問題，客觀上足以引起一般人同情，情堪憫恕，故酌減其刑至2年。

少女父親表示，如果王男不要再和少女聯絡，願意原諒，合議庭參酌他的意見後，決定諭知王男緩刑5年，期間禁止對少女做出騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡行為，並要遠離她的住居所、學校至少100公尺、還要接受法治教育課程6場次。王男免入獄，仍可上訴。

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