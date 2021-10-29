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    媽媽車禍住院 少女竟與探病乾爹到病房廁所啪啪…

    吳男到醫院探視，竟與乾女兒少女小芳到病房廁所發生關係。（情境照）

    吳男到醫院探視，竟與乾女兒少女小芳到病房廁所發生關係。（情境照）

    2021/10/29 19:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕吳姓男子見國小女兒的同學「小芳」（化名）身世坎坷，認她當乾女兒照顧，卻利用小芳對性自主認知未臻成熟及家庭破碎對情感上依戀寄託，2度與小芳發生性關係。法官調查，吳男雖沒有強制或違反小芳意願，但犯行明確，刑事已由台中高分院判處7年，民事則判吳男須賠償小芳精神慰撫金40萬元。

    吳男的女兒與小芳是國小同學，吳男得知小芳自幼父母離異，由母親前夫的媽媽扶養，他心生憐惜，認小芳當乾女兒，照顧有加。吳男的呵護也讓小芳感受到滿滿的愛，進而移情喜歡上他。

    雙方於2019年3月間在小芳住處發生1次性關係。同年5月，小芳媽媽車禍受傷住院，吳男到醫院探視時，又與小芳在病房廁所發生1次性關係。小芳的媽媽見2人在病房消失，找人卻撞見2人在廁所內，女兒還在整理褲子，經追問後報警提告，並向吳男求償。

    法官審理，認為吳男利用小芳年輕識淺，對性自主之認知及決斷能力未臻成熟，家庭破碎對情感上需求依戀寄託而對之為性交行為，雖無強制或違反意願之情形，但事發時，小芳為未滿14歲少女，吳男行為已嚴重妨害小芳身心健康發展、性自主權及貞操權且情節重大，審酌雙方經濟等條件，判吳男應賠40萬元。

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