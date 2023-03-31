今年開罰176件 高雄輕軌C22站增設欄杆、「跨欄」至少罰3千

高雄輕軌C22站增設矮欄杆，「跨欄」開罰3千起跳。（記者王榮祥攝）

2023/03/31 15:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕今年1至3月下旬，高雄輕軌共開出206張罰單，其中176件在C22聯合醫院站外；高市捷運局今完成欄杆增設，希望藉由強化阻隔、避免誤闖情況，也提醒民眾遵守規定，「跨欄」開罰從3千元起跳。

高雄捷運警察隊統計，今年1月至3月24日，違反大眾捷運法共告發206件，其中以C22聯合醫院站176件最多；高市捷運局2月間邀集捷警隊、高雄捷運公司和交通局會勘，決議在美術館路側緣石上架另設矮欄杆，減少民眾闖越風險。

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但欄杆設置前，3月又告發35件，占總數40件比例8成7，捷警透過各種方式宣導、開罰，還是有民眾違規。

捷運局說明，欄杆已完成設置，範圍自中華一路起至美術東四路，全長約168公尺，高度60公分；為避免欄杆型式過於突兀，及考量周邊景觀融合、視覺通透等因素，採用與聯合醫院6米通道相同型式之白色烤漆不銹鋼欄杆。

另為防止民眾「跨欄」進入軌道區至醫院，面對美術東八街處之欄杆設有「行走人行穿越道、健康快樂安全到」宣導告示，提醒機車停放於美術東八街民眾，行走中華一路行穿線進入院區，維護自身安全，現場亦會有高雄捷運公司人員向民眾進行宣導；欄杆設置後，一旦跨欄將依法裁罰3千到7千5百元。

捷運局同時表示，欄杆設立後，停放機車於院區南側街道之民眾，進入醫院仍須穿越輕軌，恐有誤闖軌道遭罰或影響輕軌營運安全之虞，已於日前協調交通局評估於院區周邊道路增設機車停車格位，以利民眾就診，捷運局也將配合於院區南側街道設立告示，提供民眾院區周遭機車停車格位地點資訊。

另考量部分到院就醫民眾較為年邁，而捷運局行之有年的「輕軌暖心搭乘方案」，提供敬老卡（65歲以上長者）身分民眾免費搭乘輕軌服務，捷運局已請聯合醫院協助向到院就醫民眾宣導，敬請65歲以上長者多加利用舒適、便利的輕軌系統前往聯合醫院看診，減省舟車勞頓的不便。

高雄輕軌C22站增設矮欄杆，「跨欄」開罰3千起跳。（記者王榮祥翻攝）

高雄輕軌C22站增設欄杆，「跨欄」開罰3千起跳。（記者王榮祥翻攝）

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