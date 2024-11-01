合約都沒有！新竹婦人花36萬買靈骨塔 只拿到便條紙收據

便條紙也能當收據？新竹有婦人花36萬買靈骨塔，卻只拿到手寫收據，經報案後才知被詐騙。（記者洪美秀翻攝）

2024/11/01 12:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕手寫便條紙也能當購買收據？新竹市1名婦人日前花36萬元買靈骨塔位，沒想到竟只拿到1張粗糙的便條紙收據，經報案後，警方發現這張便條紙收據連公司戳章及合約都沒有，手法相當粗糙離譜，經被害人與警方合作後，向詐騙集團要求再購靈骨塔及簽約，順利逮獲2名詐欺集團成員，並查扣工作手機3支、合約書1分及收據1張等證物，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

新竹市第一警分局西門派出所日前接獲轄內1名婦女諮詢，該婦人拿著1張看起來像隨手從筆記本撕下來的紙條，表示這是她投資的靈骨塔業務給她的收款收據，在家人的陪同下前來尋求警察協助確認是否真的遭詐騙；警方查看她所提供的紙條後發現，該紙條內容僅簡短註記茲收該女36萬元款項及收款人姓名資料，連公司章戳都沒有，粗糙的詐騙手法立即被員警斷定其遭詐騙無誤。

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在員警及家人勸說下，婦人才相信遇上詐欺集團，並同意配合西門所員警，假意與詐欺集團相約簽立後續購買塔位等合約，誘捕詐欺集團自投羅網。當詐欺集團成員依約前往婦人家中簽約並欲持續誘騙該女投入更多資金時，埋伏在外的員警當場逮捕2名詐欺集團成員，並查扣工作手機3支、合約書1分及收據1張等證物，並依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，購買殯葬商品包含生前契約、塔位，或另外包裝套組時，千萬別誤認是投資商品，避免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑似詐騙案件可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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