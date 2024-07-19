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竹聯幫明仁會靈骨塔詐團企業化經營 11老翁遭詐騙1.5億

竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰（中），去年起透過企業化方式經營靈骨塔詐騙，詐騙11名老翁，受害金額達新台幣1億5千萬元，不少老翁還是失智或巴金森氏症等弱勢族群。（資料照）

竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰（中），去年起透過企業化方式經營靈骨塔詐騙，詐騙11名老翁，受害金額達新台幣1億5千萬元，不少老翁還是失智或巴金森氏症等弱勢族群。（資料照）

2024/07/19 11:34

〔記者鄭景議／台北報導〕竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰，去年起透過企業化方式經營靈骨塔詐騙，詐騙11名老翁，受害金額達新台幣1億5千萬元，不少老翁還是失智或巴金森氏症等弱勢族群，其中一名70歲退休公務員，遭多層剝削被騙走6000多萬元；台北市刑事警察大隊偵二隊日前逮捕陳辰在內19人，陳辰等10人遭台北地院裁定羈押禁見。

竹聯幫明仁會新店分會分會長陳辰，有強盜、殺人等多項前科，20歲時就當上竹聯幫平堂松山分會長，現在為明仁會新店分會分會長。

陳辰去年創建靈骨塔詐騙集團，集團成員會透過銷售假的靈骨塔位，誘騙老翁投資，等老翁購買發現賣不掉後，再接觸老翁宣稱可幫他代銷，但為避免國稅局查稅，需要提供等值的東西當履約保證，如老翁表示沒錢，甚至會拿被害人的自然憑證，調查老翁手下有多少不動產，再叫老翁以不動產作抵押來借錢，但連借錢的金主也是詐團成員，以此多層剝削。

警方調查，集團內分工細膩、成員眾多，分設有行動、教育、業務、開發（假業務、假仲介）及公證（假代書、假金主）等組，各組設有組長、小組長等職。除以暴力手段強力排除其它同性質詐欺集團競爭外，並訂有員工「汰除制度」及「業績獎金規定」，舉辦員工教育訓練、建立員工守則，召開集團幹部會議，精進研擬詐騙策略等，警方調查時還發現集團內有請假單等，一切宛如企業般經營。

檢警日前前往陳辰住所及分會據點堂口，執行拘提、搜索，拘提陳姓會長等19人到案，澈底掃蕩該集團幹部、成員及幕後金主，扣押現金新台幣74萬餘元、點鈔機、不動產（土地、建物）謄本、電腦、行動電話、刀械、毒品等贓證物，並經法院裁定扣押相關犯嫌名下不動產、不動產抵押債權等，約4,400萬餘元；另警方還運用「第三方警政」策略函請相關局處強制拆除明仁會新店分會的據點及堂口。

警方訊後將19人依詐欺及組織犯罪等罪嫌法辦，其中陳辰等10人遭法院裁定羈押禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方扣押現金新台幣74萬餘元、點鈔機、不動產（土地、建物）謄本、電腦、行動電話、刀械、毒品等贓證物。 （記者鄭景議翻攝）

警方扣押現金新台幣74萬餘元、點鈔機、不動產（土地、建物）謄本、電腦、行動電話、刀械、毒品等贓證物。 （記者鄭景議翻攝）

詐團詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

詐團詐騙手法。（記者鄭景議翻攝）

警方運用「第三方警政」策略函請相關局處強制拆除明仁會新店分會的據點及堂口。（記者鄭景議翻攝）

警方運用「第三方警政」策略函請相關局處強制拆除明仁會新店分會的據點及堂口。（記者鄭景議翻攝）

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