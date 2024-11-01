拍「誰摔死了李新」被羅淑蕾提告 郭新政、盛竹如判賠200萬確定

郭新政。（資料照）

2024/11/01 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕已故台北市議員李新的前女友郭新政，多年前找資深主播盛竹如拍攝一系列「誰摔死了李新」影片，影射前立委羅淑蕾介入珠寶交易；羅認為其中6段指控不實，郭還上臉書侮辱她是「吹狗蕾」，決定對郭、盛提告求償500萬元。一審原判郭、盛免賠，然二審改認兩人未盡合理查證義務，判應連帶賠償200萬元給羅，最高法院駁回雙方上訴確定。

羅淑蕾另提刑事自訴，指控郭新政、盛竹如犯加重誹謗與公然侮辱罪。台北地院一審判郭、盛2人無罪，高等法院二審改依加重誹謗罪對郭判刑4月、得易科罰金12萬元，外加公然侮辱罪8000元罰金，盛則被依加重誹謗罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元，最高法院今年1月駁回上訴定讞。

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羅淑蕾提告主張，郭新政成立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁，製作影片搭配盛竹如旁白，影射羅淑蕾對李新政治迫害，導致李新墜樓身亡，並指羅淑蕾結合黑道，策動珠寶少東沈家民對郭新政提告等。羅認為系列影片多處散布不實，且未向她查證，侵害她名譽，提告求償1000萬元，一審期間縮減為500萬元。

郭新政解釋，製作影片是為了揭弊除陋，屬言論自由，內容可受公評。盛竹如說，他受郭新政邀請擔任影片旁白，由郭女提供台詞、文稿，並提供具體事證供他查證，羅淑蕾當時身為立法員委，卻介入蕓賞珠寶事件，他是對可受公評之事進行善意評論。

民事一審北院指羅淑蕾時任立法委員，參與制定公共政策，對於她有無如郭女指責的與黑道人士掛勾、是否介入珠寶案、是否使支票漏蓋印章、有無與銀行人員勾結、是否誘導沈男提告、是否濫權取得郭新政的當票並變造、有無勾結暗中攻擊李新等，當屬可受公評的國家事務，評論內容或許使羅感到不快，但應有更大程度的容忍，郭、盛2人的言論與批評未超出適當評論範圍，且非以損害羅的名譽為唯一目的，屬善意的合理評論，判羅淑蕾敗訴。

羅不服，提起上訴。民事二審高院審理後認定，郭新政的言論與事實不符，有違法院的調查結果，影片中引用不實的資料，有重大輕率的惡意，客觀上也足以侵害羅的名譽；盛竹如身為國內具知名度的新聞主播，收費擔任系列影片主持人，卻對於影片指涉的人事，未盡查證義務。

二審強調，郭、盛2人在系列影片中，關於指涉羅淑蕾與黑道人士掛勾，以及羅施壓當舖、違法取得當票後再予變造，無論在時效性、言論與公共利益關聯性、消息來源可信度、查證成本與可能性等各方面，皆難以認定有盡合理查證義務。

且影片是以網路傳播方式傳述，散布力甚強，至今已傳布4年多，對羅的名譽損傷甚鉅，且刑事上也已判郭、加重誹謗有罪定讞，二審因而認定郭、盛應連帶賠償羅200萬元。最高法院駁回上訴確定。

盛竹如。（資料照，記者翻攝）

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