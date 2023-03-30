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    首頁　>　社會

    初次見面敬酒不快竟殺人 莽男「先睡再說」結局慘

    屏市發生酒後衝突命案，現場凌亂。（資料照，臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    屏市發生酒後衝突命案，現場凌亂。（資料照，臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    2023/03/30 11:22

    〔記者張文川／台北報導〕屏東縣22歲男子賴冠樺，去年3月與初次見面的32歲楊姓男子喝酒時，不滿舉杯敬酒的楊男當眾指責他沒禮貌、態度不好，竟持折疊刀一刀刺死楊男，屏東地院一審依殺人罪將他判刑12年；高雄高分院二審認為賴惡性重大，友人事後勸他投案，他竟回：「先回去睡覺，睡醒了再說」，終被警方拘提到案，認定他犯後毫無悔意，從重改判13年6月；最高法院駁回上訴定讞。

    判決書指出，2022年3月15日深夜11點多，賴男與死者楊男當晚受邀到吳姓友人租屋處飲酒，共5人在場，賴、楊2男是初次見面，席間楊男向賴男敬酒、自我介紹，竟意外引發殺機。

    在場目擊的友人證稱，楊男舉杯向賴男敬酒自介，賴冠樺眼神沒看楊志詳，也沒有自我介紹，只是拿起酒杯跟楊男喝，楊向賴說「年輕人態度不可以這樣」，賴冠樺就很不爽，引發第1次口角衝突，現場友人安撫將2人擋下來。

    隨後賴男從包包拿出折疊刀，放在右後方褲袋裡，楊去屋外講完電話進來，又與賴男第2波衝突，兩人互相叫囂，賴冠樺拿出刀子，跨一步衝上前直接、迅速刺進楊男左胸，楊男毫無防備閃躲機會，賴男把刀拔出來，駕車逃逸，楊男血流如注，失去生命跡象，送醫終因大量失血而不治，傷口深達10公分。

    楊男事後將凶刀棄置於高雄觀音山區滅證，朋友打電話勸他投案，他竟回以「先回去睡覺，睡醒了再說」，警方至其住處拘提他到案。屏東地院去年8月依殺人罪，判處賴男12年徒刑。

    高雄高分院認為賴男只因一時情緒氣憤，就動刀殺人，致死者父親承受白髮人送黑髮人的痛苦，犯後為湮滅證據而立刻離開現場並丟棄凶刀，審理過程中從未向被害人家屬致歉，也未賠償損失，今年1月從重改判13年6月。

    最高法院認為二審的事實認定、證據採認、罪名適用、量刑理由皆合乎法令，駁回賴男上訴定讞。

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