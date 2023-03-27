夫妻爭吵拿水果刀刺警察夫釀死 妻判8年半定讞

歐女刺傷保警夫，導致死亡。（資料照）

2023/03/27 11:39

〔記者溫于德／台北報導〕保七總隊劉姓警員夫婦經營火鍋店，3年前開幕當天夫妻因故發生爭吵，返家後劉妻持水果刀刺向丈夫大腿，因深及要害，劉男大量出血身亡，最高法院維持歷審見解，認定劉妻無殺人犯意，但推諉卸責，依傷害致死罪判刑8年6月定讞。

2020年5月10日是火鍋店開幕之日，當時劉男載父母去搭高鐵；劉妻歐女因店裡客人很多且人手不足，打電話叫劉男趕緊回來幫忙，但當下店裡很吵，歐女提高音量講話，讓劉男以為歐女正在生氣，兩人小鬧彆扭。

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後來，劉男忙完先返家休息；隔天凌晨1時許，歐女關店後回家，進入房間時因對劉男不滿，持持水果刀刺向劉男左大腿，因深及要害，導致大量出血，經送醫搶救仍然不治。

法院審理時，歐女否認傷害致死犯行辯稱，當下不知道有「用」到劉男，直到劉男提到自己受傷，同時裹著棉被要倒下時，她才知道「弄」到劉男，頂多算是誤傷。

一審高雄地院、二審高雄高分院均指，根據法醫鑑定報告，拒絕採信歐女辯詞，且依夫妻手機對話紀錄可知，兩人曾多次提及離婚，感情不佳，而歐女供詞反覆，一度稱劉男跑來跟她嬉鬧不慎被刺，一度又說是劉男跌倒時，她上前攙扶、刀子不慎刺傷，辯詞前後不一，不符常情。

不過，一、二審均依相關證據，認定歐女並非故意殺害劉男，劉男受傷的位置也非心臟或身體致命部位，又只有1次刺切傷，加上歐女行刺後立刻將劉男送醫急救，難認歐女具殺人犯意。

一、二審審酌歐女因口角糾紛，不思以理性和平方式控制情緒，便持水果刀刺傷交往多年、結婚兩年多的劉男，導致劉男死亡，也害劉男家屬須承受天人永隔之痛，且歐女犯後推諉卸責，但與劉男家屬達成和解，依傷害致死罪判刑8年6月。最高法院駁回上訴定讞。

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