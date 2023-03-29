抓毒梟認錯車警局國賠68萬 2員警傷害、過失傷害起訴

刑事局與台北市警方2019年追查跨國毒品走私案，因誤認1輛民車為犯嫌車輛，對民車開槍、衝撞、壓制逮捕，致車上的楊男、侯女受傷，新北地檢署今依過失傷害罪嫌起訴洪姓及楊姓便衣員警，洪員駕車衝撞還被起訴傷害罪嫌。（資料照）

2023/03/29 16:34

〔記者王定傳／新北報導〕刑事局國際科與台北市中山、松山警分局組成專案小組，2019年追查跨國毒品走私案，因誤認1輛民車為犯嫌車輛，對民車開槍、衝撞、壓制逮捕，致車上的楊男、侯女受傷，高院去年判決中山分局須賠償被害者合計68萬元，新北地檢署今再依過失傷害罪嫌起訴當時未出示證件即駕車衝撞、逮捕的洪姓及楊姓便衣員警，洪員駕車衝撞還被起訴傷害罪嫌。

刑事局國際科2019年8月12日凌晨，偕同中山、松山警分局共組專案小組執行查緝行動，到新北市林口區文化北路二段一帶追查上游主嫌，因誤認1輛銀色汽車為嫌犯車輛，而發生衝撞、開槍及逮錯人情形。

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當時，楊男駕車載侯女返家，行經該處等紅綠燈時，警方駕車攔住去路，便衣員警下車大聲吆喝、命令2人下車，楊男誤以為是黑道尋仇找錯人，立即駕車離開。

中山分局員警朝楊男車輛開槍，洪員則駕車衝撞，把楊男汽車撞到旋轉180度後撞上分隔島，楊員再上前把楊男拉出車外壓制在地。

洪、楊2員所為造成楊男受有眼瞼及眼周圍區域擦傷、眼及眼眶損傷、後胸壁表淺性損傷、復壁擦傷、手部、腕部等處挫傷；侯女則受有右手肘擦挫傷、左膝挫傷，警方後來發現抓錯人才放人。

案發後，楊、侯2人提出刑民事告訴，民事國賠告訴，高等法院去年判中山警分局賠償68萬元，刑事部分，原本不起訴，經再議發回後，檢方認為，洪及楊2員疏出示證件表明警察身分，並告知攔查事由，即貿然圍捕，致被害者受傷，依過失傷害罪嫌起訴2人；洪員駕車衝撞亦涉犯傷害罪嫌，請法院從一重以傷害罪嫌論處。

另有6名員警亦被告傷害、重傷害未遂、強制、恐嚇、剝奪他人行動、毀損等罪嫌；檢方調查後則處分不起訴。

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