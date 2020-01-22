17年前強盜案抓錯人 刑事局終靠DNA比對揪出搶匪

刑事局鑑識人員正執行DNA比對。（記者邱俊福翻攝）

2020-01-22 19:18:16

〔記者邱俊福／台北報導〕台中市一家通訊行，17年前遭人持槍行搶，事後警方抓錯人，案情從此陷入膠著，去年間刑事局收到一名涉嫌販毒的李姓男子DNA後，經與未破刑案資料庫比對，赫見跟這起強盜案證物DNA型別相符，經台中市警局通知李嫌到案說明後，雖稱記不得有犯該案，仍依DNA鑑定結果移送檢方偵辦。

刑事局表示，去年因DNA建檔比對破案的大小刑案，共達2565件，其中冷案占8件，包括重大性侵案3件，分別為16年、10年、10年；強盜案4件，分別為20年、17年、13年和13年；還有一件11年的重大搶奪案。

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這件強盜案發生在91年8月下午，台中市民權路一家通訊行，突有一不明男子持槍進入，強押詹姓店員至通訊行後方廚房控制行動，除搶走店員金飾項鍊外，另洗劫通訊行內行動電話15支等財物後逃逸。

被害人脫困後，即打電話報警，轄區警方馬上成立專案小組追查，另經被害人詹姓店員指認逮捕一名陳姓嫌犯，嫌犯矢口否認犯案，經採取嫌犯唾液樣本及相關證物經送刑事局進行DNA鑑驗比對，現場證物的DNA鑑定結果與陳嫌不符，排除陳涉案。

去年8月間，李嫌因涉嫌販毒被逮，並依DNA採樣條例採集李嫌的唾液樣本，送至刑事局進行DNA建檔，經分析李嫌DNA樣本並與未破刑案資料庫比對結果，發現竟與這件通訊行遭強盜案證物DNA型別相符，即由台中市警局通知李嫌到案送辦。

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