3/28 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎全槓龜

今晚（28日）開獎的第112000036期大樂透、第112000073期雙贏彩、第112000073期今彩539頭獎全摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/28 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（28日）開獎的第112000036期大樂透、第112000073期雙贏彩、第112000073期今彩539頭獎全摃龜。

第112000036期大樂透中獎號碼「03、10、26、35、37、44，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得9萬5510元；肆獎共84注中獎，每注可得1萬4618元；伍獎共1575注中獎，每注可得2000元；陸獎共2264注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2419注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8325中獎，每注可得400元。

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第112000036期49樂合彩中獎號碼為「03、10、26、35、37、44」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共105注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2717注中獎，每注可得1250元。

第112000073期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、10、13、16、17、18、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共130注中獎，每注可得500元；肆獎共1248注中獎，每注可得100元。

第112000073期今彩539中獎號碼為「02、05、09、10、32」，頭獎摃龜；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6135注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4489注中獎，每注可得50元。

第 112000073期39樂合彩中獎號碼為「02、05、09、10、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共130注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7645注中獎，每注可得1125元。

第112000073期3星彩中獎號碼為「583」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000073期4星彩中獎號碼為「3863」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」 。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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