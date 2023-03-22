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    好幸運！美男3年前才中獎 買刮刮樂又抱走916萬

    哈林頓日前購入1張刮刮樂，一刮開贏得頭獎30萬美元（約新台幣916萬）。（歐新社）

    哈林頓日前購入1張刮刮樂，一刮開贏得頭獎30萬美元（約新台幣916萬）。（歐新社）

    2023/03/22 15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕太幸運！美國維吉尼亞州1名男子約3年前買彩券意外抱回12萬5千美元，沒想到近日心血來潮隨手買了1張刮刮樂，刮完又獲得頭獎30萬美元（約新台幣916萬）。

    綜合外媒報導，居住維吉尼亞海灘哈林頓（Raymond Harrington）日前心血來潮走進諾福克西街來德愛（Rite Aid）超商購入1張刮刮樂，未料一刮完發現贏得頭獎30萬美元。

    哈林頓上月24日領獎時透露，他當時忽然有種「刮刮樂正在呼喚我的感覺」，預計使用這筆獎金用於投資理財。

    據悉，哈林頓於2020年7月曾一次買下25張相同數字彩券，且最後真的中大獎，單張5千美元（約新台幣15萬），總共贏得12萬5千美元（約新台幣382萬），相當幸運。

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