用夢中數字養牌30年！ 加拿大好友平分1億元

加拿大一對好友靠著夢中數字養牌30年，終於對中500萬加元大獎。（彭博）

2023/03/20 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大男子烏艾萊特（Germain Ouellette）和拉弗勒（Marc Lafleur）是數十年好友，他們靠著拉弗勒1990年代夢到的數字養牌30年，如今終於對中6/49樂透（Lotto 6/49）500萬加元（約新台幣1.1億元）大獎，2人也開心平分獎金。

據加拿大媒體《Daily Hive》報導，拉弗勒透露，他30年前夢到一組中獎數字，醒來後立即把號碼寫下來，往後每期彩券都由烏艾萊特透過網路購買同組號碼，如今終於美夢成真。

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拉弗勒表示，他那天在看電視新聞時，發現上面播出的頭獎數字和他夢裡的一模一樣，立刻震驚地跳了起來，並祈禱烏艾萊特這期有買。烏艾萊特則透露，他差不多是在同一時間收到郵件，通知他中了500萬加元頭獎。

由於這對好友買的其他號碼也中了933.4加元（約新台幣2萬元），因此他們的最終獎金為500萬933.4加元，每個人可分到250萬466.7加元（約新台幣5558萬元）。

在前往領獎時，烏艾萊特笑稱他打算先去歐洲旅行一趟，拉弗勒則會把錢用在投資、買車和去法國巴黎度假上。

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