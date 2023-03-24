為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    立委范雲指縱放狼醫 台大：公務相約非校方可受理

    民進黨立委范雲（左一）24日陪同3位受害者在立法院舉行「台大醫院成惡狼獵場，台大卻推開求助受害者」記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委范雲（左一）24日陪同3位受害者在立法院舉行「台大醫院成惡狼獵場，台大卻推開求助受害者」記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。（記者廖振輝攝）

    2023/03/24 12:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕立委范雲今天陪同受害人舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性。台大今回應說明，因受害人A女曾向公司報備為公務相約，因此應依性別工作平等法處理，非台大校方可受理範圍，但司法機關如判定台大教師犯罪確定，校方依教師法規定處置。

    立委范雲指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，范雲在記者會中呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

    校方表示，台大去年收到A女申訴的相關檢舉案件後，即送校內性騷擾防治委員會、教評會審理是否暫時停聘靜候調查。

    台大校方表示，因當事人曾向該公司報備該餐敘為公務相約，台大性騷擾防治委員會據此認定，此案應依「性別工作平等法」第13條規定處理，再依該法第12條第1項第 1 款及第3條第3款，應由僱用A女的雇主受理此案。

    校方說明，本案並非台大校方可受理的範圍，既為不受理案件，故無調查結果，亦無須通知主管機關。

    校方表示，台大皆以現行的法律進行相關調查與處置，如當事人循司法救濟後經司法機關判定本校教師涉有犯罪確定者，台大即會依教師法相關規定辦理。

    立委范雲今天陪同受害人舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性。（記者廖振輝攝）

    立委范雲今天陪同受害人舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性。（記者廖振輝攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    管中閔卸任台大校長還不斷放炮 鄭秀玲批：得了便宜還賣乖
    2023/03/22 22:34

    管中閔卸任台大校長還不斷放炮 鄭秀玲批：得了便宜還賣乖
    首門學生設計課程納通識 逾2000人搶修「看電影學愛情」
    2023/03/21 14:40

    首門學生設計課程納通識 逾2000人搶修「看電影學愛情」

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    台大砸1.2億攬才 拚4年追上日本東大
    2023/03/19 05:30

    台大砸1.2億攬才 拚4年追上日本東大
    瞄準頂尖名校！台大拚2027追上東京大學 長期以UCLA為目標
    2023/03/18 15:16

    瞄準頂尖名校！台大拚2027追上東京大學 長期以UCLA為目標
    畢業證書加註「在職專班」字樣 台大：他校應會跟進
    2023/03/18 10:29

    畢業證書加註「在職專班」字樣 台大：他校應會跟進
    台大發布ChatGPT指引 台大師3招破解學生濫用
    2023/03/13 13:18

    台大發布ChatGPT指引 台大師3招破解學生濫用
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播