立委范雲指縱放狼醫 台大：公務相約非校方可受理

民進黨立委范雲（左一）24日陪同3位受害者在立法院舉行「台大醫院成惡狼獵場，台大卻推開求助受害者」記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，她呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。（記者廖振輝攝）

2023/03/24 12:01

〔記者林曉雲／台北報導〕立委范雲今天陪同受害人舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性。台大今回應說明，因受害人A女曾向公司報備為公務相約，因此應依性別工作平等法處理，非台大校方可受理範圍，但司法機關如判定台大教師犯罪確定，校方依教師法規定處置。

立委范雲指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性，被害人向台大申訴後，台大以被害人是執行職務為由拒絕處理，范雲在記者會中呼籲台大儘速調查與懲處，不要再卸責。

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校方表示，台大去年收到A女申訴的相關檢舉案件後，即送校內性騷擾防治委員會、教評會審理是否暫時停聘靜候調查。

台大校方表示，因當事人曾向該公司報備該餐敘為公務相約，台大性騷擾防治委員會據此認定，此案應依「性別工作平等法」第13條規定處理，再依該法第12條第1項第 1 款及第3條第3款，應由僱用A女的雇主受理此案。

校方說明，本案並非台大校方可受理的範圍，既為不受理案件，故無調查結果，亦無須通知主管機關。

校方表示，台大皆以現行的法律進行相關調查與處置，如當事人循司法救濟後經司法機關判定本校教師涉有犯罪確定者，台大即會依教師法相關規定辦理。

立委范雲今天陪同受害人舉行記者會，指控台大醫學院鄭姓婦產科醫師疑似性侵多位女性。（記者廖振輝攝）

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