台大畢業報關行小開弒母無期徒刑變13年 高院改判理由曝光

台大畢業、基隆報關行小開王冠中吸毒後弒母，但辯稱有精神障礙請求減刑，一審判無期徒刑，高院今減刑改判為13年。還可上訴。（資料照）

2023/03/23 17:30

〔記者楊國文／台北報導〕台大畢業的基隆市某報關行小開王冠中，吸毒後縱火逼母開門，再持空氣清淨機重擊母親頭部致死，審理時醫院精神鑑定雖認為王男在吸毒後不能辨別行為違法，但一審認定他弒母時未達精神喪失程度，依「殺害直系血親尊親屬罪」判無期徒刑，高等法院審理時，王男改口坦承犯罪，加上合議庭認定王男犯案時辨識行為能力顯著降低，今減刑改判王男為13年徒刑。可上訴。

高院說明改判的兩點理由，首先，審酌王男當天的言行狀況，並參考一審委請臺北市立聯合醫院的鑑定結果，高院認定王男在犯案時因有被害及妄想症，以致其辨識行為違法能力已顯著降低，而依刑法19條第2項規定予以減刑。

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其次，一審量刑時未審酌到王男在高院已坦承全部犯行，加上一審依「殺害直系血親尊親罪」論處，認定應加重其刑至二分之一，但量刑時又以王男和母親具母子關係，王男犯行罔顧人倫，應從重量刑，而有重複論罪情形。

高院認為，本案源於王男和母親就報關行工作內容原本就有糾紛，加上王男持有股份買賣及如何經營一事爭吵相當期間，他主觀上認為母親從事報關業務涉及不法，案發當天又施用毒品，有妄想症狀，認為有人對他不利，欲與母親對話，但她不予理會才犯案，考量他犯後除請友人代為報警外，並有主動致電員警、坦承犯行，因此改判為13年徒行。

檢警調查，基隆市某報關行小開王冠中，不滿60多歲許母僅願意拿出330萬元買回之前給他的股權，前年7月間吸食安非他命後，在報關行4樓許婦臥房外，以蠟燭燒羊毛毛毯、許的鞋子縱火逼許婦出來。

許婦見臥房門下的空隙飄進的濃煙，持手機邊攝影邊開門外出，拍到屋內滿是濃煙，與王男的身影，遭王男持空氣清淨機、數位溫度計重擊頭、臉、胸與背部倒地。王男隨後將母親的手機丟進廁所馬桶內，再以手掐住她的脖子，致她的頭、胸、腹部等多處，受有嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭，當場死亡。檢方將王男依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

基隆地院審理時，王坦承犯案時吸毒，但抗辯媽媽要害他，委任律師向法院聲請精神鑑定，台北市立聯合醫院對王進行精神鑑定後認為，王男罹安非他命誘發之急性精神病，加上妄想狀態，以致不能辨識其行為違法，基隆地院採信檢方的見解，認定王男弒母時未達精神喪失程度因此判無期徒刑，褫奪公權終身。

全案上訴後，高等法院今上午撤銷改判王男13年徒刑。

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