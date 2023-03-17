借車被拒竟弒母 逆子無期徒刑定讞

台中44歲洪男逆倫弒母，最高法院維持歷審見解，認定洪男犯殺人罪，但考量他坦承犯行，判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。（示意圖）

2023/03/17 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕台中44歲洪男有吸食強力膠等惡習，前年9月向76歲老母借機車被拒，竟逆倫弒母，期間他持肉槌、電鍋等物重擊老母親，長達15分鐘。最高法院維持歷審見解，認定洪男犯殺人罪，但考量他坦承犯行，判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

洪男有吸食強力膠、酗酒的習慣，也曾經對母親施暴，前年3月母親向法院聲請保護令獲准，洪男搬離住處；然而，同年9月22日晚間洪男酒醉，返家向母親姐機車遭拒，竟親手結束母親生命。

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當時洪男對母親拳打腳踢，再持花剪、開瓶器、敲肉槌、電鍋內鍋，用力揮擊母親，母親一度哀求「不要再打了、救命啊！」洪男仍持續毆打達15分鐘，後來母親雖經送醫急救，仍於翌日清晨死亡。

洪男從警詢、檢方偵查到法院審理均承認犯行；其律師則替他聲請精神鑑定。

一審台中地院指，精神鑑定已認定洪男的認知功能落在正常範圍，對其對酒後行為即使會遺忘，但並非無法預見，因此無法依刑法第19條規定減刑。

一審也發現洪男曾經吸毒，17歲時與女友曾育有一女，因無力撫養而出養，19歲入伍前又與中國籍女子結婚再育有一女，他當兵期間應中國妻要求已離婚，又於服役時在軍營內試圖輕生，整體而言，其家庭支持度系統薄弱。

一審認為，洪男犯罪手段兇殘，逆倫弒母，使其他家人承受無比痛苦，且動機僅是因為借用機車遭拒，認定應從重量刑，但本案屬於偶發，加上他承認犯行，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

二審台中高分院認為一審判決沒有問題，駁回洪男及檢方的上訴，並獲最高法院支持，全案定讞。

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