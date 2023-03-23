台大畢業報關行小開弒母稱「無辨識能力」 無期徒刑改判13年

台大畢業、基隆報關行小開王冠中吸毒後弒母，但辯稱有精神障礙請求減刑，一審判無期徒刑，高院今減刑改判為１３年。還可上訴。（資料照）

2023/03/23 11:05

〔記者楊國文／台北報導〕台大畢業的基隆市某報關行小開王冠中，吸毒後被控縱火逼母開門，再持空氣清淨機重擊母親頭部致死，法院審理時醫院精神鑑定雖認為王男在吸毒後不能辨別行為違法，但一審認定他弒母時未達精神喪失程度，依殺害直系血親尊親屬罪王男無期徒刑，高等法院開庭時，王男承認犯罪事實，但堅稱手機被入侵，他也被母親攻擊，律師仍主張王男犯案時無辨識能力，聲請鑑定，高等法院今減刑改判王男為13年徒刑。可上訴。

檢警調查，台大畢業、基隆市某報關行小開王冠中，不滿60多歲許母僅願意拿出330萬元買回之前給他的股權，去年7月間吸食安非他命後，在報關行4樓許婦臥房外，以蠟燭燒羊毛毛毯、許的鞋子縱火逼許婦出來。

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許婦見臥房門下的空隙飄進的濃煙，持手機邊攝影邊開門外出，拍到屋內滿是濃煙，與王男的身影，隨即遭王男持空氣清淨機、數位溫度計重擊頭、臉、胸與背部倒地。

王男隨後將母親的手機丟進廁所馬桶內，再以手掐住她的脖子，致她的頭、胸、腹部等多處，受有嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭，當場死亡。

檢警調查，王在殺母後竟在臉書傳「在殺人」，與PO文：「我媽媽死了」等訊息，讓人不寒而慄；檢方調查後，將王男依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。

法院審理時，王坦承犯案時吸毒，但抗辯媽媽要害他，委任律師遂向法院聲請精神鑑定。

台北市立聯合醫院對王進行精神鑑定後認為，王男安非他命誘發之急性精神病，加上妄想狀態，以致不能辨識其行為違法，但檢方指控王男犯案時雖有吸毒，但他不僅把母親的手機丟到馬桶，企圖滅證；弒母後還上臉書發文，甚至報警時稱自己受傷無須就醫，明顯清楚自己所作所為，主張醫院的精神鑑定結果不可採。

基隆地院採信檢方的見解，認定王男弒母時未達精神喪失程度判王男無期徒刑，褫奪公權終身。全案上訴高等法院審理。

律師在高院開庭時主張，依據一審時的鑑定，王男犯案時因吸毒因素，並無辨識違法能力，應適用刑法第19條規定，一審判刑也未就刑法第57條量刑因子做調查，聲請應進行調查，並做「量刑前社會調查報告」鑑定，法官諭知王男和律師於1個月內提出書面資料詳述其主張、有何57條量刑因子未做調查、及應由何鑑定單位進行鑑定等事項，高院今上午撤銷一審判決無期徒刑，依殺害直系血親尊親屬罪，改判王男13年徒刑。

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