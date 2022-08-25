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    吸膠逆子打死老母判無期 法官：有悔意、判死刑過苛

    台中地院認為洪男有悔意，判處死刑過苛，今天判決無期徒刑。（記者張瑞楨攝）

    台中地院認為洪男有悔意，判處死刑過苛，今天判決無期徒刑。（記者張瑞楨攝）

    2022/08/25 14:16

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有吸食強力膠等惡習的洪姓男子，去年9月22日晚間，因向76歲老母親借機車被拒絕，他竟大爆怒，持肉槌、電鍋等物品重擊老母親，長達15分鐘，遍體鱗傷命危的母親送醫不治，他雖觸犯最重可判處死刑的對直系血親尊親屬犯殺人罪，但台中地院考量此案是偶發，洪男不是有計劃性的犯罪，與處心積慮的計劃性犯罪，在惡性上仍有區別，且洪男坦認犯行，尚具悔意，判處死刑過苛，今天（25日）判決他無期徒刑，可上訴。

    判決書指出，44歲洪姓男子，有酗酒、吸食強力膠等惡習，曾對母親施暴，其母去年3月向法院聲請保護令獲准，已經搬離母親住處的洪男，卻又於去年9月22日晚間喝醉酒，跑到母親住處借機車遭拒，洪男爆怒之下，先徒手拳打腳踢母親，又持花剪、開瓶器、敲肉槌、電鍋內鍋，用力揮擊母親，不顧老母親哀求「不要再打了、救命啊！」，時間長達15分鐘，其母雖被緊急送醫，仍於翌日清晨死亡。

    法官認為，殺人罪可判處10年以上徒刑、無期徒刑、死刑，對直系血親尊親屬犯殺人罪必須加重其刑二分之一，洪男逆倫弒母的手段極為兇殘，僅因借用機車遭拒，即萌生殺意，固應從重量刑，但本案是偶發，不是有計劃的犯罪，另外，洪男坦認犯行，尚具悔意，且是酒後行兇，精神科臨床診斷，洪男是「物質使用障礙症」，對量處被告有期徒刑尚屬過輕，量處死刑亦有過苛，不符「罪刑相當原則」，據此判處無期徒刑，宣告褫奪公權終身，可上訴。

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