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    首頁　>　社會

    訂自家餐點再惡意棄單 店家詐領熊貓餐點費被抓包

    宜蘭縣李姓男子在羅東鎮經營炸物店，透過外送平台Foodpanda（俗稱熊貓），「貨到付款」訂購自家商品，並指定送到其他地方，外送員找不到付款人，最後由平台付錢買單，李男藉此獲利4萬9613元，檢察官以詐欺等罪嫌緩起訴1年。示意圖。（資料照）

    宜蘭縣李姓男子在羅東鎮經營炸物店，透過外送平台Foodpanda（俗稱熊貓），「貨到付款」訂購自家商品，並指定送到其他地方，外送員找不到付款人，最後由平台付錢買單，李男藉此獲利4萬9613元，檢察官以詐欺等罪嫌緩起訴1年。示意圖。（資料照）

    2023/03/23 14:56

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣李姓男子在羅東鎮經營炸物店，透過外送平台Foodpanda（俗稱熊貓），「貨到付款」訂購自家商品，並指定送到其他地方，外送員找不到付款人，最後由平台付錢買單，李男藉此獲利4萬9613元，而李男為了不被平台發現，還混淆視聽，訂其他12家餐廳，並以同樣手法棄單。李男與平台和解，檢察官以詐欺等罪嫌緩起訴1年。

    根據Foodpanda的運作模式，消費者透過平台訂餐後，業者會製作餐點，由外送員送往消費者指定地址；消費者訂餐時，可選擇線上信用卡付費，也可選擇「現金付款」，也就是從外送員手上收到餐點後，再支付現金，若外送員聯繫不上消費者，無法收款，則由平台補償店家餐點費用。

    李男於2021年8月至2022年3月期間，使用自己與母親的手機號碼，註冊平台會員，訂購自家、皇家貴族派、寶島紅茶冰等共13家餐廳餐點，並選擇貨到付款，但外送員送餐時，聯繫不上消費者或地址錯誤，無法收款，累積共63筆訂單，總金額達6萬7575元。

    Foodpanda調查爭議訂單，發現部分訂單電話，與該炸物店聯絡電話相同，認為負責人李男涉詐欺餐點費用，於是向台北市警察局刑大提告。

    李男於偵查期間坦承不諱，並將詐取金額4萬9613元，還給Foodpanda，檢察官考量，李男無前科，是一時失慮犯行，也坦承犯行，當庭書立悔過書，表達誠心悔過，絕不再犯，並同意收到地檢署處分書後7天內，將處分書公開在指定2個臉書社團1個月，與平台和解，因此處以緩起訴1年。

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