拿棺材本買靈骨塔 23長者遇詐騙失金6100萬元

洪姓男子為首的詐騙集團鎖定長者，誆騙他們掏出棺材本買靈骨塔最後落得血本無歸。（記者黃佳琳翻攝）

2023/03/16 16:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子為首的詐騙集團，誆騙退休族群投資靈骨塔，結果長輩們拿出存了一輩子的棺材本，下場卻是落得一場空，初估23人受害、失金超過6100萬元，刑事局南打獲報展開追查，陸續逮捕洪嫌等20名共犯，訊後依詐欺罪送辦。

南打指出，去年接獲台南、高雄、屏東等多位長者報案，指稱他們誤信洪男（36歲）等人的話術，誤以為投資靈骨塔後，由短期操作手法可以賺取價差，讓他們紛紛掏出存了一輩子的存款，想要在入土為安前替子孫留下一筆財富。

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但長輩們把錢拿出來後，被卻洪男等人先巧立手續費、補稅金等各種名目加收費用，洪男等人再假扮買家營造積極媒合買主的假象，待長輩們無力支付相關款項後，再以各種藉口拖延交易，或以長輩們違約為由，逼其簽署和解書，甚至要求他們抵押房產，害長輩們陸陸續續投入大量金錢，最終血本無歸。

南打獲報後經過半年多時間追查，初估發現有23名長輩受害，損失超過6100萬元，而洪男等人得到這筆鉅款後，也沒有把錢存在銀行裡，而是直接拿去買名牌包、名車或出入酒店享樂，當警方收網時，只扣到名車、名牌包的事證，現金早已被他們分贓花完。

而洪男等人落網後對案情避重就輕，僅說是投資糾紛，不承認有詐騙行為，但警方認為他們用「養套殺」的詐騙手法，且相關事證明確，訊後依詐欺罪送辦。

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