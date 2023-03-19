下載假投資APP險丟225萬元 吉安警逮詐騙男車手

花蓮縣吉安警分局破獲一起假投資真詐騙的案件，逮捕一名林姓涉案車手，查扣點鈔機一台，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。（圖由吉安警分局提供）

2023/03/19 14:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安警分局破獲一起詐騙案件，歹徒以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，誆騙被害人面交225萬元，警方獲報成立專案小組前往埋伏守候，並順利逮捕一名林姓涉案車手，查扣點鈔機一台，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

吉安警分局今表示，住在吉安鄉年約60歲的男子，因誤信網路投資不實廣告，先加入了LINE股市分析群組，接著依照詐騙集團指示下載假投資理財APP，16日晚間歹徒指示男子準備225萬元，相約在吉安鄉一間超商面交購買虛擬貨幣，男子當時越想越怪，於是決定打電話報警。

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吉安警方獲報成立專案小組，前往超商守株待兔，一名年約20歲的年輕男子依約現身走進超商內，員警見機不可失立即上前表明身分，逮捕該名林姓男子，並在男子背包內查扣點鈔機一台，林男當時表示只是來洽談虛擬貨幣買賣，對於假投資一事完全不知，由於涉案事證明確，警方把男子上銬帶回，依法究辦。

吉安警分局呼籲，近年來詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，即為假投資真詐財的警訊，小心求證仍為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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