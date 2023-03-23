悲劇！聯合作戰計畫演練登場 他撞CM11屁股車頭全毀人送醫

鄧姓男子駕著豐田轎車行經台31線北上外側車道時，不明原因追撞暫停外側車道的CM11戰車屁股，車毀人傷。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/23 06:09

〔記者陳恩惠／桃園報導〕國防部正在實施「聯合作戰計畫演練」，以24小時實戰化方式於全台進行5天4夜的實兵演訓，有網友分享桃園市中壢區文化路上今天（23日）凌晨也有多輛M109系列自走砲行駛，由於聲響過大，讓居民誤認市府夜間修路；此外，鄧姓駕駛20日午夜行經楊梅區台31線北上路段，意外撞上停在路旁的CM11戰車屁股，車頭當場全毀，他也受傷送醫，事故原因仍待警方釐清。

桃市警楊梅分局交通分隊凌晨表示，這起事故發生於20日深夜11點31分，33歲鄧姓男子深夜駕駛豐田轎車，行經楊梅區台31線北上約22.7公里處，也就是楊梅區高鐵南路八段北上外側車道直行時，可能因夜間視線不良，當場追撞暫停外側車道、由25歲謝姓下士所駕駛的CM11戰車後側。

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警方表示，由於撞擊力道大，鄧姓男子的車頭全毀，鄧男也因受傷送楊梅怡仁綜合醫院後，轉往林口長庚醫院繼續治療，雙方經檢測酒測值均為0，事故發生詳細原因尚待調查釐清。

據了解，這輛CM11戰車隸屬於陸軍第六軍團542旅，指揮部表示，542旅當時正進行夜間執行演訓任務，突然遭民眾駕車追撞，立刻通報相關單位，將民眾送醫救治，雙方並無酒駕。

鄧姓男子駕著豐田轎車行經台31線北上外側車道時，不明原因追撞暫停外側車道的CM11戰車屁股，當場車毀人傷。（記者陳恩惠翻攝）

鄧姓男子駕著豐田轎車行經台31線北上外側車道時，不明原因追撞暫停外側車道、由謝姓下士所駕駛的CM11戰車屁股，當場車毀人傷。（記者陳恩惠翻攝）

有網友分享桃園市中壢區今天凌晨也有多輛M109系列自走砲行駛於文化路上，由於壓馬路聲響過大，讓居民誤認市府養工處夜間修路。（圖擷自「內壢大小事社群」）

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