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    英國援烏「貧鈾穿甲彈」 普廷抗議：西方使用含有核成分武器

    英國提供「挑戰者2式」戰車的同時，也提供戰車主砲用的「貧鈾穿甲彈」，俄羅斯總統普廷譴責英國提供「帶有核子成份」的武器，但英國官方及專家都予以駁斥。（彭博）

    英國提供「挑戰者2式」戰車的同時，也提供戰車主砲用的「貧鈾穿甲彈」，俄羅斯總統普廷譴責英國提供「帶有核子成份」的武器，但英國官方及專家都予以駁斥。（彭博）

    2023/03/22 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，包括英國、美國在內的西方各國持續軍援烏克蘭，英國提供「挑戰者2式」戰車的同時，也提供了戰車主砲用的「貧鈾穿甲彈」。但俄羅斯總統普廷譴責英國提供「帶有核子成份」的武器，表示莫斯科將被迫做出回應。

    綜合外媒報導，英國國防大臣戈爾迪（Annabel Goldie）20日證實，英國向烏克蘭運送的挑戰者2式戰車部分彈藥中，包括含有貧化鈾的穿甲彈，貧化鈾可提高戰車砲彈的穿甲能力。不過普廷對此表示，西方已經集體開始使用帶有核子成分的武器，俄羅斯將不得不做出回應。

    英國國防部對此發表聲明，強調英國陸軍在數十年來一直在穿甲彈中使用貧化鈾，「俄羅斯知道這一點，但故意試圖散佈謠言」，多位英國科學家進行的研究表明，使用貧鈾彈藥對個人健康和環境的影響很小。

    前英國陸軍戰車指揮官、化學武器專家布雷頓戈登（Hamish de Breton-Gordon）指出，普廷的言論是「典型假消息」，「挑戰者2式」使用的貧鈾穿甲彈只有微量的貧化鈾。布雷頓戈登強調：「暗示貧鈾彈與使用濃縮鈾的核武有關係，這非常可笑。」

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