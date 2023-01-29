西方援烏戰車會如何改變戰爭？ 英軍事專家分析利弊

西方各國相繼宣布向烏克蘭提供戰車，包括M1「艾布蘭」、「挑戰者2式」與「豹2」各型戰車。圖為德國豹2A6戰車。（歐新社）

2023/01/29 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕包括美國、德國、波蘭在內，西方各國相繼宣布向烏克蘭提供戰車，包括M1「艾布蘭」、「挑戰者2式」與「豹2」各型戰車。軍事專家認為，西方軍援戰車將為烏克蘭戰力帶來一定提升，戰術運用也可更加靈活，不過後勤維修及補給複雜化，將會是烏克蘭要面對的問題之一。

根據《BBC》報導，倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）高級研究員貝瑞（Ben Barry）指出，西方戰車將發揮重要作用，但不太可能起到「決定性作用」。報導指出，戰車在現代戰爭中一直是進攻行動的關鍵要素，也就是衝破敵軍防線並奪回領土。若運用得宜，戰車可以提供機動火力、保護和奇襲效果；集中運用一定數量的戰車可擾亂敵人的防禦，但戰車也需要火砲支援來預先削弱敵方防禦，並且靠著步兵支援才能奪回陣地。

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貝瑞表示，擔任進攻矛頭的部隊都會找尋敵方弱點加以突破，俄羅斯在過去幾個月內持續以戰壕、反戰車陷阱等措施加強防禦陣地。加上西方戰車普遍比俄製戰車更重，額外加裝的裝甲提供更好的保護，但也代表戰車可能重到無法通過一些臨時搭建的橋樑，使得移動範圍受限。

曾服役於英國皇家陸軍戰車團的前上校布雷頓戈登（Hamish de Bretton-Gordon）表示，一個發動重大攻勢的裝甲旅至少會包含70輛戰車，擁有超過100輛西方主戰車會產生很大的影響，若烏克蘭有更多戰車，將可嘗試在不同地點同時發動進攻。

布雷頓戈登指出，西方製造的戰車相比俄製戰車，有一大優勢是「夜戰能力」，夜視儀與熱像儀在西方戰車是標配，在俄軍之中只有像T-90這種現代化戰車適合夜間作戰。

雖然西方軍援大幅強化烏軍戰力，後勤補給將會是烏克蘭要面對的最大問題，不僅要維持蘇聯時期軍火庫的補給，越來越多西方軍備也讓武器庫存變得越來越複雜。貝瑞指出，烏克蘭工程師可能對於德製「豹2」、英國「挑戰者2式」的柴油引擎較為熟悉，美國製造的M1艾布蘭使用的是更為複雜的燃氣渦輪引擎，油耗大約是「豹2」的兩倍。

專家指出，美國製造的M1艾布蘭使用的是更為複雜的燃氣渦輪引擎，油耗大約是「豹2」的兩倍。圖為M1A1艾布蘭戰車。（路透）

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