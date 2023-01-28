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    決戰俄羅斯！ 美德等多國軍援 烏克蘭獲321輛戰車

    今（28）日烏克蘭駐法國大使表示，根據統計，西方各國在這波軍援中共提供了321輛戰車。圖為美軍M1艾布蘭主戰車。（法新社）

    今（28）日烏克蘭駐法國大使表示，根據統計，西方各國在這波軍援中共提供了321輛戰車。圖為美軍M1艾布蘭主戰車。（法新社）

    2023/01/28 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，隨著戰事進入2023年，歐美各國則宣布將提供烏克蘭急需的主戰車，以抗衡俄羅斯。今（28）日烏克蘭駐法國大使表示，根據統計，西方各國在這波軍援中總共提供了321輛戰車。

    美國有線電視新聞網《CNN》今日報導，烏克蘭駐法國大使奧梅爾申柯（Vadym Omelchenko）表示，截至今日，西方各國已同意提供烏克蘭321輛主戰車。他也提到，戰車交付日期將根據類型和國家有所不同，具體時間將在烏克蘭與西方各國進行下次會談時調整。

    321輛主戰車的數據是基於美國本週宣布提供31輛M1艾布蘭和德國提供14輛豹-2之後所得出，其他提供烏克蘭戰車的國家包含波蘭、英國、西班牙、加拿大等多個國家，型號包含德製豹-2、英製挑戰者-2、波蘭製PT-91等，大幅提升烏克蘭陸軍作戰力量。

    不過，奧梅爾申柯也補充「如果戰車等到八月或九月才提供，那就太晚了」，先前烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）就警告，俄軍準備在戰爭滿一周年的2月24日當天展開新一波攻勢。

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