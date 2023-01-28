烏軍戰車大進補 難立即扭轉戰局

烏克蘭力抗俄羅斯入侵將近一年，近期獲得英、美、德等國承諾援助多款主力戰車，可能使烏軍一舉扭轉戰局。（歐新社檔案照）

2023/01/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭力抗俄羅斯入侵將近一年，近期獲得英、美、德等國承諾援助多款主力戰車，可能使烏軍一舉扭轉戰局。然而，美國有線電視新聞網（CNN）廿七日分析指出，戰車交付、人員培訓、彈藥和零件籌備等各項準備工作曠日廢時，而維修及保養狀況更牽涉實戰成效，烏軍一時半刻很難依靠戰車驅退俄軍。

戰車交付時間耗時

CNN指出，英國「挑戰者二型」、美國「M1艾布蘭」、德國「豹二」等主力戰車，即將成為烏軍的得力武器，但烏軍首先面臨的問題是交付時間。即使是在最樂觀的情況下，烏軍都必須等待好幾個月，才能取得足夠取勝的戰車數量。據推估，烏軍的豹二約需三個月才可投入戰場，艾布蘭則要等八個月以上。

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美國國防部已表示，將提供烏方比M1A1更先進的M1A2艾布蘭主力戰車，但美方目前沒有A2型戰車的庫存，可能要數月才能完成移交。政治新聞網站「政客」則引述三名知情人士透露，A2型戰車僅在俄亥俄州利馬一家政府持有、通用動力公司營運的工廠組裝，該廠一個月可生產十二輛，但生產線已由台灣訂購的一○八輛及波蘭的二五○輛佔滿，排開有困難，也有爭議。

豹二對烏軍會更有利

CNN指出，現代主力戰車實戰效果主要仰賴核心的精密電子儀器和電腦系統，維修、保養及補充必要零件等重要作業，更得交給事先受過充足訓練的戰車操作員和後勤人員。智庫「美國企業研究所」（AEI）安全專家赫辛格表示，烏軍能最有效操作及維護的戰車，就是最佳的戰車，這個選項最有可能是系統複雜度較低、最易補充燃油和彈藥的豹二。目前各國服役中的豹二超過四千輛。

國防工業分析師指出，德國豹二戰車原本就是以義務役能夠維護進行設計，與烏軍體制一樣，因此豹二對烏軍會更有利。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹解釋，艾布蘭戰車的後勤供應鏈延伸至美國，一旦主要零件耗損，就必須以美製零件替代，對美、烏風險都太高。況且，萬一美製戰車在烏克蘭土地上被摧毀，恐怕也會被俄國用以大打宣傳戰。

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