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    PO豹2、挑戰者2同框照 英國防部：很快就會在烏克蘭看到

    英國國防部推特PO出一張「挑戰者2式」與「豹-2」同框照，強調很快就會在烏克蘭看到這樣的畫面。（圖擷自英國國防部推特）

    英國國防部推特PO出一張「挑戰者2式」與「豹-2」同框照，強調很快就會在烏克蘭看到這樣的畫面。（圖擷自英國國防部推特）

    2023/01/26 10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕在德國終於批准提供「豹-2」（Leopard 2）戰車給烏克蘭，也將開放轉讓許可給想將「豹-2」軍援烏克蘭的國家，英國日前也確定提供14輛「挑戰者2式」（Challenger 2）戰車，歐陸兩大戰車將共赴烏克蘭戰場，英國國防部推特PO出一張兩輛戰車同框照，強調很快就會在烏克蘭看到這樣的畫面。

    德國政府宣布將運送「豹-2」戰車給烏克蘭，並批准夥伴國家將戰車轉手交給烏國，目前德國、波蘭確定將軍援烏克蘭「豹-2」，葡萄牙、西班牙、芬蘭、瑞典等待確定中，荷蘭與丹麥目前則正在討論是否軍援「豹-2」。

    英國早在14日就宣布，將提供14輛「挑戰者2式」戰車給烏克蘭，在德國宣布軍援「豹-2」後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）讚德國做出正確決定，他強調：「連同挑戰者2式，它們將加強烏克蘭的防禦火力。」

    英國國防部也在推特上PO出一張「挑戰者2式」與「豹-2」同框照，這張照片是兩輛戰車在波蘭軍演的情形，英國國防部強調這樣的場景很快就會成為烏克蘭田野中常見的畫面。

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