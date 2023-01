PO豹2、挑戰者2同框照 英國防部：很快就會在烏克蘭看到

2023/01/26 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕在德國終於批准提供「豹-2」(Leopard 2)戰車給烏克蘭,也將開放轉讓許可給想將「豹-2」軍援烏克蘭的國家,英國日前也確定提供14輛「挑戰者2式」(Challenger 2)戰車,歐陸兩大戰車將共赴烏克蘭戰場,英國國防部推特PO出一張兩輛戰車同框照,強調很快就會在烏克蘭看到這樣的畫面。

德國政府宣布將運送「豹-2」戰車給烏克蘭,並批准夥伴國家將戰車轉手交給烏國,目前德國、波蘭確定將軍援烏克蘭「豹-2」,葡萄牙、西班牙、芬蘭、瑞典等待確定中,荷蘭與丹麥目前則正在討論是否軍援「豹-2」。

英國早在14日就宣布,將提供14輛「挑戰者2式」戰車給烏克蘭,在德國宣布軍援「豹-2」後,英國首相蘇納克(Rishi Sunak)讚德國做出正確決定,他強調:「連同挑戰者2式,它們將加強烏克蘭的防禦火力。」

英國國防部也在推特上PO出一張「挑戰者2式」與「豹-2」同框照,這張照片是兩輛戰車在波蘭軍演的情形,英國國防部強調這樣的場景很快就會成為烏克蘭田野中常見的畫面。

Soon to be a regular sight prowling the fields of Ukraine.



???? A Challenger 2 and a Leopard 2 on exercise in Poland.



???? ????#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/X14aH6cPxE