比普廷還老！俄羅斯解封76年前老戰車送往烏克蘭前線

2023/03/22 20:01

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,去年曾傳出俄軍將舊款T-62主戰車從封存狀態取出,以填補裝甲部隊的損失。近日俄軍又被發現疑似將距今約76年前生產的蘇聯T-55/54主戰車解封運往戰場。

荷蘭軍事分析開源情報網站Oryx今日在推特上表示,俄軍似乎已將T-55/54主戰車解除封存狀態,運往烏克蘭戰場。烏克蘭記者卡贊斯基(Denys Kazanskyi)也指出,這些戰車是在1940至50年代生產,甚至比俄羅斯總統普廷還老。

請繼續往下閱讀...

T-55/54主戰車為蘇聯在二戰結束後設計的一款主戰車,約在1947年正式量產,後成為不少華沙國家裝甲主力,日後則由T-62與T-72主戰車取代。而俄羅斯總統普廷則生於1952年10月7日。

俄軍主戰車與裝甲車輛在烏克蘭戰場上損失慘重,Oryx就曾指出,俄軍被烏軍摧毀的主戰車數量恐已達1000輛,其中也不乏先進的T-90M主戰車。對此俄軍不得不持續將舊款裝備解封,送往戰場以填補戰力,例如T-62主戰車、BTR-50裝甲運兵車等。

#Russia appears to be bringing T-54s and T-55s out of storage for deployment in #Ukraine. pic.twitter.com/91sUZHk1iz