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    比普廷還老！俄羅斯解封76年前老戰車送往烏克蘭前線

    近日傳出俄軍將距今約76年前生產的蘇聯T-55/54主戰車解封運往烏克蘭戰場。（圖擷取自Oryx推特）

    近日傳出俄軍將距今約76年前生產的蘇聯T-55/54主戰車解封運往烏克蘭戰場。（圖擷取自Oryx推特）

    2023/03/22 20:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，去年曾傳出俄軍將舊款T-62主戰車從封存狀態取出，以填補裝甲部隊的損失。近日俄軍又被發現疑似將距今約76年前生產的蘇聯T-55/54主戰車解封運往戰場。

    荷蘭軍事分析開源情報網站Oryx今日在推特上表示，俄軍似乎已將T-55/54主戰車解除封存狀態，運往烏克蘭戰場。烏克蘭記者卡贊斯基（Denys Kazanskyi）也指出，這些戰車是在1940至50年代生產，甚至比俄羅斯總統普廷還老。

    T-55/54主戰車為蘇聯在二戰結束後設計的一款主戰車，約在1947年正式量產，後成為不少華沙國家裝甲主力，日後則由T-62與T-72主戰車取代。而俄羅斯總統普廷則生於1952年10月7日。

    俄軍主戰車與裝甲車輛在烏克蘭戰場上損失慘重，Oryx就曾指出，俄軍被烏軍摧毀的主戰車數量恐已達1000輛，其中也不乏先進的T-90M主戰車。對此俄軍不得不持續將舊款裝備解封，送往戰場以填補戰力，例如T-62主戰車、BTR-50裝甲運兵車等。

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