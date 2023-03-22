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    無法接受女友移情別戀 男子自戕還被搜出霰彈槍

    霰彈槍。示意圖，非新聞槍枝。（資料照）

    霰彈槍。示意圖，非新聞槍枝。（資料照）

    2023/03/22 12:01

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林姓男子因感情因素向友人王男透露負面念頭，未料到他家查看，赫見他身亡，一旁遺留槍械，警方到場勘驗，沒發現打鬥，死者倒在沙發上，頭部有槍傷。警方另在衣櫃上方發現一把霰彈槍、六發子彈、一把模擬槍，警方今將相驗釐清死因。

    淡水警方21日晚間8時許獲報，濱海路一段一處住宅傳出男子槍傷，員警到場時，赫見一名男子倒在沙發上，一旁留有槍彈，報案人21歲王姓男子透露，30歲林姓男子告訴他女友移情別戀，萌生輕生念頭，未料他到死者住處找林男後，赫見死者自戕。

    警方鑑識人員初步勘查現場，死者倒在沙發上，沒有打鬥跡象，沒有出現拉扯、受傷等跡象，現場遺留一把改造手槍及一枚空彈殼（彈頭），另1顆疑跳彈掉落死者身軀左側，房屋沒有遭入侵跡象，進一步採證，確認無外力介入，死者自持手槍，初判自戕成分居高；警方進一步勘察案發現場，另於房間衣櫥上緣發現土造霰彈槍1把、霰彈6顆、模擬槍1把（有阻鐵、沒有撞針），已針對槍枝指紋及DNA採驗，追查其來源，警方請示檢方，將遺體交家屬移置板殯，今日報驗釐清死因。

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