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    首頁　>　社會

    疑情關難過持槍自戕 年輕警送醫幸運撿回一命

    蘆洲警分局龍源派出所許姓員警疑情關難過，服勤時持槍自戕，所幸經急救撿回一命。（記者徐聖倫翻攝）

    蘆洲警分局龍源派出所許姓員警疑情關難過，服勤時持槍自戕，所幸經急救撿回一命。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/10 11:37

    〔記者徐聖倫／新北報導〕中秋夜員警持槍自戕！新北市蘆洲警分局龍源派出所許姓員警，日前與前女友協議分手後性情丕變，昨晚疑似為情所困，服勤時以腹痛為由至廁所，豈料沒多久竟傳出槍響，開門入內發現許員太陽穴中彈倒臥血泊，所幸送醫及時，經急救後生命徵象穩定，現已轉加護病房觀察中。

    據了解，23歲的許員為警專37期畢業，在新北市服務2年，平時服勤正常，且性格外向好相處，在同仁眼中是個開朗的後輩，據悉2020年到職時就有個交往穩定的女友。未料今年6月許員遭女友提出分手，他也只能無奈接受，受到情傷後，許員性情大變，本來開朗活潑卻變得鬱鬱寡歡。

    許員在分手後有向同事訴苦過，同事們也都給予安慰、鼓勵，而許員平常上班仍很正常，也不曾透露輕生念頭，故同事們認為給這個年輕人一些時間，情傷就會被沖淡，同事們均也未做多想。

    昨晚中秋夜，許員服晚間10時至12時的派出所值班台勤務，才上值班台不到10分鐘，許員向同事表示自己腹痛必須上廁所，於是請同事代班，自己則跑到駐地廁所。但在廁所裡，許員被同事聽到疑似反覆打電話，不斷被掛斷，不排除是要挽回戀情但遭對方拒絕，約莫半小時後，廁所傳來槍聲，許員疑似想不開舉槍自戕。

    同事緊張的跑往廁所，並用硬幣硬開了反鎖的門，只見許員倒臥血泊並失去生命徵象，眾人趕緊求助119，將許員送往淡水馬偕醫院急救，所幸許員年輕力壯生命力強，經過急救恢復了呼吸心跳，生命徵象也漸趨穩定，現已轉往加護病房觀察。

    許員的母親、胞兄昨晚聞訊連夜搭車北上趕往醫院，抵達馬偕時許員正在開刀房急救，許母忍不住淚水，見到醫生頻頻拜託「快救救他」，讓人看了鼻酸。

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