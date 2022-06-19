情侶車上輪流自戕 清大畢業高材女自刺3刀亡

林女自殘三刀傷及心肺，送往天晟醫院搶救仍告不治。 （記者許倬勛攝）

2022/06/19 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕林姓情侶檔十六日從新竹縣開車到台北市與友人歡唱飲酒，翌日凌晨請代駕載他們返家，途中有酒意的林女話語中提及前男友，並與對方互傳訊息，未料也有酒意的林男持小刀自劃胸口一刀，更讓人想不到的是，林女見狀搶下刀子也往自己胸口、腹部猛刺三刀傷及心肺，送醫不治；檢警檢視行車記錄器及代駕者證詞，初步研判林女自戕而死，不過事發細節與確切起因為何？還須檢警進一步釐清。

傷及心肺 找路延誤救援時間

據悉，廿四歲林女是國立清華大學畢業的高材生，她與在當舖工作的廿八歲林男透過友人介紹認識，兩人平時相處愉快，但林男不滿林女每次酒後就會提及曾交往數年的前男友，不時拿他跟前男友做比較；林女四月間過生日時，前男友寄送禮物到林女的新竹住處，也讓林男心情不佳。

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林姓情侶檔十六日到台北市松山區一家酒店與友人酒聚後，十七日凌晨找來林姓代駕返家，途中林女與前男友互傳訊息被林男得知，林男要求林女開啟視訊讓他與對方理論，並說要就近約在桃園市中壢區一家KTV前談判。

稍後林男怒喊「我不如那男的…」發了一些脾氣，拿出一把小刀往自己左胸劃了一刀；林女搶下小刀，灑淚說了一些話，也持刀往自己腹部、胸口刺進三刀，當場血流如注。

林女自戕後意識逐漸模糊，當時車子開到中壢，代駕對中壢路況不熟，找不到醫院，改由林男駕駛將林女送到中壢天晟醫院急救。林女傷口雖僅一公分深，但傷及要害部位，加上疑似找路而延誤黃金救援時間，經醫院搶救三個多小時，仍告不治。

警方初查後排除他殺的可能，法醫相驗後也認為事件與林女奪刀自戕有關，不似外力介入；警方調查與法醫相驗情況，與代駕者證詞相符，不過全案為慎重起見，預定下週解剖。

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