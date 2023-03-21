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    台南逾500天沒大雨 3月墓草火災已232件 今年掃墓勿用火

    南市消防局宣導今年掃墓除草不用火。（圖：南市消防局提供）

    南市消防局宣導今年掃墓除草不用火。（圖：南市消防局提供）

    2023/03/21 17:29

    〔記者王俊忠／台南報導〕近日民眾趁假日陸續掃墓祭祖，台南市消防局統計今年3月6日至19日包含公墓、田野雜草、廢棄物火災有232件，大多是民眾清除墓地雜草引火燃燒或燒金紙未撲滅火源，引發墓地雜草火災；且南部已超過500天沒下大雨，山林田野很乾燥，火災燎原速度快，消防員疲於奔命滅火，該局宣導今年掃墓不用火，減少墓地雜草火災發生。

    消防局提醒各地掃墓民眾應記住「除草不用火」，在除草後隨手打包帶走、不就地燃燒；「不焚燒紙錢」、支持「以功代金」減少燒紙錢且以積福德的方式替代；「不燃放鞭炮」保持祭祖環境清潔與幽靜、降低飛火燃燒可能性；「不亂丟菸蒂」祭祖不抽菸、身體健康有保障；「垃圾要帶走」維護環境整潔人人有責。

    台南市長黃偉哲表示，慎終追遠不可忘卻防疫措施，也要注意清明期間墓地雜草火災的危險，歷年台南市清明節前夕會由民政局與區公所先行針對轄內338個公墓進行減災除草及清運工作，減少雜草及垃圾等易燃物堆積，共同努力防範公墓火災發生，大家能平安掃墓。

    消防局長李明峯說，星星之火足以燎原，今年清明連假宣導民眾以5大原則「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」及「垃圾要帶走」來掃墓，可以減少各地火災造成空氣汙染、救災人員奔波辛勞及消防用水，又能加強民眾防火警覺，降低市民傷亡與財物損失。

    南市消防局宣導今年掃墓不燒紙錢，請民眾支持「以功代金」減少燒紙錢且以積福德方式替代。（圖：南市消防局提供）

    南市消防局宣導今年掃墓不燒紙錢，請民眾支持「以功代金」減少燒紙錢且以積福德方式替代。（圖：南市消防局提供）

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