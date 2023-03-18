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    南投一個多月發生186件公墓火警 動用空拍機協助防火

    南投縣消防人員演示公墓火警處置。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防人員演示公墓火警處置。（南投縣消防局提供）

    2023/03/18 11:11

    〔記者張協昇／南投報導〕清明節將到來，不少民眾提早返鄉掃墓祭祖，南投縣最近公墓火警頻傳，一個多月發生186件公墓草地火警，不但造成空污，也讓消防人員疲於奔命，在水情吃緊下，更嚴重浪費水資源。

    南投縣消防局偕同防火宣導大隊與環保局至各公墓進行防火宣導，動用空拍機巡視墓區協助防火，同時演示用火除草、隨地燃燒紙錢及亂丟菸蒂可能造成的災害，在出動消防車撲滅火勢之後，空拍機再從空中確認無殘餘火苗，也呼籲民眾在祭祖時切記不要燃放爆竹及不隨地丟棄菸蒂，否則容易引燃周遭野草導致火災發生。

    南投縣消防局表示，近來由於不少民眾提前掃墓，致縣內公墓雜草火警頻傳，遍及南投市、草屯、埔里、仁愛、竹山、信義、水里、國姓等鄉鎮市，2月起迄今已發生逾186件公墓草地火警，使縣內消防人員為滅火疲於奔命。

    消防局指出，民眾掃墓時應謹記「四不一要」原則，包括除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟及垃圾要帶走，紙錢可配合集中送往金爐燃燒，以減少山林及田野火災發生機率，共同維護環境及生命安全。

    南投縣消防局最近並偕同防火宣導大隊與環保局人員至各公墓進行防宣導，向掃墓民眾宣導相關防火知識，強調用火一不小心即易衍生山林火警，不但造成空污，也造成消防人員疲於奔命，尤其最近久旱不雨，各地水情吃緊，滅火所需用水更嚴重浪費水資源。現場也演示用火除草、隨地燃燒紙錢及亂丟菸蒂引發火警，在出動消防車撲滅火勢之後，空拍機隨即升空巡視墓區，確認無殘餘火苗才完成任務。

    南投縣消防局動用空拍機，在公墓協助防火。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局動用空拍機，在公墓協助防火。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局及環保局人員向掃墓民眾宣導防火知識。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局及環保局人員向掃墓民眾宣導防火知識。（南投縣消防局提供）

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