別讓「掃墓」變「燒墓」 高市消防局強調「4不2記得」

消防局近日搶救燒草火警疲於奔命。（圖消防局提供）

2023/03/14 17:11

〔記者方志賢／高雄報導〕清明節將至，但3月上旬已有不少民眾前去掃墓。最近幾個月久旱無雨，公墓火警頻傳，高市消防局提醒，清明掃墓謹記「4不2記得，包含「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

消防局表示，全國自3月以來幾乎每天都有燒草火警發生，小至燒墓園、大至燒山頭，不僅打擾到先人的寧靜，也對周邊住民的生命財產造成威脅。

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消防局說，近日全國公墓火警頻傳，甚至造成他縣一名消防人員因公殉職，令人悲痛。

祭祀時引發火災，可能觸犯消防法第14條規定，田野引火行為需經主管機關許可，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，可處3000元以下罰鍰，如致生公共危險將觸犯放火罪，可處1年以上7年以下有期徒刑。

消防局說，南部面臨30年以來最嚴重的乾旱，高市水情燈號轉黃燈，開始夜間減壓供水。然而燒草火警又須消耗大量水源灌救，造成缺水情形更為嚴峻，為有效防範公墓火警，近日至轄內擴大進行清明節防火宣導，並結合住宅用火災警報器推廣，期能向民眾傳達正確的火源管理觀念。

消防隊員加強清明防火宣導。（圖消防局提供）

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