台中2天墓地火警近50起 消防局籲清明掃墓不燒墓

台中2天假日墓地火警近50起，讓消防人員疲於奔命，呼籲民眾掃墓謹記「4不2記得」口訣。（記者陳建志翻攝）

2022/03/20 19:10

〔記者陳建志／台中報導〕又到清明掃墓祭祖的季節，台中市消防局為有效預防清明期間公墓地區火災發生，即日起不定時前往各公墓加強巡視，3月19日起至4月5日期間，針對公墓加強辦理防火宣導工作，並在假日期間派員進駐、巡邏、發放小水袋及宣傳單，不過連續2天假日仍有近50起墓地火警，呼籲民眾掃墓祭祖務必謹守「4不2記得」，共同守護山林、保有清新空氣。

市府消防局表示，為減少墓地火災發生，3月19日起至4月5日期間，針對公墓加強辦理防火宣導工作，昨天和今天都派出消防人員和婦宣前往各墓區巡邏、發放小水袋及宣傳單，為有效監控山林公墓火源，也利用空拍機協助空勘及廣播宣導。

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消防局並提醒民眾，清明掃墓要謹記「4不2記得」口訣，就是不任意燒雜草、不任意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不任意放爆竹、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，唯有落實防火，才能避免火災發生。

消防局表示，3月19日首日台中市共發生17件公墓雜草火警，較去年同期第一個假日56件已大幅減少，今天到下午2點則是有29起墓地火警。而根據內政部統計資料，台中市2020年火災案件共3193件，其中森林田野、公墓燒雜草、雜物等就有2163件，佔整體火災67.7%，2021年共2606件中，森林田野、公墓燒雜草也有1921件，佔整體火災73.7%，可見光是公墓雜草這類火災，佔據火災勤務近4分之3，讓消防人員疲於奔命。

消防局也提醒，因多數公墓位處偏僻山區，地勢崎嶇高低不一，民眾掃墓時也應注意有無安全顧慮，避免踩空摔傷，尤其年紀長者如需前往掃墓，務必有人隨時陪同在旁，避免發生意外。

為避免掃墓引燃火警，消防局3月19日起至4月5日期間，針對公墓加強辦理防火宣導工作，發放小水袋。（記者陳建志翻攝）

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