「金門麥當勞」發禮物？ 金門警：請刑事局封鎖不實訊息連結

金門警方籲請小心假「金門麥當勞」。（金門縣警察局提供）

2023/03/20 19:47

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天表示，近日屢屢接獲民眾反映，金門各大網路社群及臉書粉專有打著「麥當勞金門店」的名義，以「限量禮盒」、「禮物」等要發送回饋民眾，經查證，連鎖速食業者「麥當勞」官方網站頁面沒有辦理這樣的活動，除籲請民眾勿點擊，也採積極作為，透過刑事局對該不實訊息連結網址封鎖。

縣警局刑事警察大隊表示，詐騙集團花樣百出，該「麥當勞金門店」以「限量禮盒」等要發送回饋民眾，要求民眾點擊貼文連結網址及填寫個人資料，此類詐騙手法，多會搭配熱門時事話題取信民眾，再騙取個人資料。縣警局提醒，為避免後續收到不明信件或詐騙電話，遇到類似的頁面都要提高警覺，以「麥當勞」為例，應以有「打藍勾勾」的官方網站的資訊為主。

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由於麥當勞將至金門設分店的消息成為今年開春熱門話題，且設點位置也已貼上相關字樣，未料成為詐騙集團設局對象。金門刑大表示，避免民眾遭「麥當勞金門店」假粉專詐騙，縣警局已採取相關作為：一、已請麥當勞公司在其官方網站公告澄清該不實訊息。二、透過刑事局對該不實訊息內容之連結網址封鎖，避免民眾受騙。三、向請臉書公司申請停用該FB帳號中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「麥當勞」公司透過官方網站說明目前舉辦的活動，也澄清部分未辦理的活動。（金門縣警察局）

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