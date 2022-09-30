Netflix電郵要求更新付款方式？ 專家：新詐騙手法

影音串流平台Netflix推出的內容常引起話題，未料最近社群平台上卻驚傳有人遭假冒網站詐騙。示意圖。（彭博資料照）

2022/09/30 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台有許多民眾反映收到聲稱是Netflix寄來的電子郵件，內容夾雜簡體字與中國慣用語，指稱「您的自動付款無法處理。您的訂閱期將於2022年9月20日結束。 要更新您的『详细信息』，請單擊下面的鏈接：立即重新開始您的會員資格，請更新您的付款方式以繼續Netflix功能。Netflix團隊」。

台灣事實查核中心檢視網傳電子郵件最下方附的連結，網址開頭為「mboss.mailingboss.net」，並非Netflix公司的網址「www.netflix.com」。台灣事實查核中心詢問Netflix客服中心後表示，此類主旨的信件不排除是網路釣魚或可疑電子郵件，請用戶不要按下任何連結或開啟任何附件以防個資外洩或帳號被盜。

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Netflix客服中心向查核中心提到，如果用戶扣款失敗，將會收到email通知，但要請用戶認明公司信箱，另外，Netflix也不會向客戶索取費用；若用戶要更換信用卡，需要在官網登入帳號，或者聯絡客服處理，Netflix並不會要求用戶在email點擊鏈接更換，也絕對不會要求用戶在簡訊或電子郵件中輸入信用卡或轉帳卡號碼、銀行帳戶資料、Netflix密碼等個人資訊，或透過第三方廠商或網站要求付款。

查核中心諮詢資安專家、趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯。劉彥伯建議，收到這類可疑郵件，第一要先檢查寄件者的信箱是否為netflix.com，如果不是，就完全不要相信；第二，如果收到的信件內容中文用法奇怪，或是夾雜繁體字、簡體字，也要特別當心；第三，可以檢查信件最下方的公司logo、客服信箱等公司訊息，如果發現這些連結點不開，或是根本不能點，就代表是假的。

根據劉彥伯的觀察，Netflix詐騙最早是出現在國外，近期才進入台灣，且這類詐騙不只是針對Netflix用戶，在其他串流平台HBO、Disney+、CatchPlay、MOD、KKTV也都發生過，民眾應提高警覺。

綜合以上查核結果，用戶扣款失敗會收到信件，但僅會透過info@mailer.netflix.com和info@account.netflix.com兩個網址發送，才是Netflix的官方電郵。Netflix不會要求用戶在email點擊鏈接更換信用卡、或輸入信用卡、轉帳卡號碼等個資。因此，傳言為「錯誤」訊息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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