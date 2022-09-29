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    首頁　>　社會

    釣魚連結肆虐 服飾店苦心經營8年粉專遭停用

    「200%歐美精品服飾 鳳山店」的楊姓版主向本報表示，日前疑似因為誤點釣魚連結，整個累積近16萬粉絲的臉書專頁遭停權封鎖。（民眾提供）

    「200%歐美精品服飾 鳳山店」的楊姓版主向本報表示，日前疑似因為誤點釣魚連結，整個累積近16萬粉絲的臉書專頁遭停權封鎖。（民眾提供）

    2022/09/29 00:11

    〔記者鄭景議／台北報導〕Facebook（臉書）粉絲專頁是不少名人、創作者用來發表的平台，也是店家重要的廣告工具，若不慎遭停權讓人損失慘重，店家「200%歐美精品服飾 鳳山店」的楊姓版主向本報表示，日前疑似因為誤點釣魚連結，整個累積近16萬粉絲的臉書專頁遭停權封鎖，即使向官方回應也找不回來，讓他欲哭無淚。

    楊姓版主表示，日前疑似點到釣魚連結，本月17日凌晨收到臉書違規通知，且違規貼文竟超過10筆，離奇的是，違規貼文僅一篇來自自身粉專，其餘皆為其他粉專，讓版主百思不得其解的是，明明登入的是自己的帳號，卻看得到其他帳號文章的違規通知，質疑毫無隱私權可言。

    楊姓版主說，他事後回頭思考事發原因，應該是因為本月11日遭到偽裝官方帳號之粉專標記，誤點後遭入侵，當時有個假冒官方帳號的粉專貼出釣魚連結貼文，為了引誘店家上當，還TAG多個品牌粉專，他三天後於14日一如往常發布精品特賣會貼文，沒想到17日凌晨，隨即收到臉書違規通知。

    檢視這些違規貼文，內容多為越南文、印尼文、英文等，販賣一些看起來來路可疑的服飾商品，明顯非來自台灣，但發文者明明不是自己，自身貼文也連帶遭到違規判定。

    楊姓版主從事精品代購多年，該粉專更是已成立8年，累積近16萬粉絲，每月花在臉書廣告的行銷費用達近50萬，過去張貼品牌代購照片都沒問題，這次遭到偽官方帳號標記後，粉專卻連帶遭到違規決判。

    楊姓版主說，雖然他已經多次向臉書官方反應問題，但卻未得到確切的違規證據或違反事由，官方更回覆「審查團隊拒絕透露更多的詳情」，粉專等於遭到無限期停用，讓版主欲哭無淚，至今求助無門，將事情說出僅希望讓更多民眾小心注意，不要也受釣魚連結迫害。

    檢視這些違規貼文，內容多為越南文、印尼文、英文等，販賣一些看起來來路可疑的服飾商品，明顯非來自台灣，但發文者明明不是自己，自身貼文也連帶遭到違規判定。 （民眾提供）

    檢視這些違規貼文，內容多為越南文、印尼文、英文等，販賣一些看起來來路可疑的服飾商品，明顯非來自台灣，但發文者明明不是自己，自身貼文也連帶遭到違規判定。 （民眾提供）

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