涉假訊息 首句皆「很多孩子走了」19粉專10秒內同發文

臉書粉專同步散發爭議資訊案例

2022/05/29 05:30

至少25臉書粉專貼文 內容都一樣

〔記者蘇永耀／台北報導〕藝人郭彥均在臉書貼出與所謂「醫護朋友」對話，聲稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議。研究假訊息的民團「台灣資訊環境研究中心」（IORG）公布分析指出，從五月廿五至廿六日，至少廿五個臉書粉專發布內容完全相同的貼文，首句皆為「很多孩子走了！」其中十九個臉書粉專貼文發布時間集中在10秒內，自15時31分34秒至15時31分43秒群聚發文，貼文內容完全相同，且首則留言皆來自「內容農場」beautygirl01.com文章連結。

首則留言皆連結相同「內容農場」

網路社群中，「內容農場」已被公認是經常製造假訊息，也是中共認知作戰的工具之一。針對內容，IO研究室發現，這些群聚發文都是「很多孩子走了！醫護友人淚揭『行醫以來最慘的日子』：快撐不住。只求三件事『想共存先緩緩』…」。貼文短短一、兩天內，就有一千兩百多則留言討論。

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國安單位研判意圖製造社會恐慌

國安單位研判，這次散播的假訊息，具「同時同步投放」的協同作假跡象，行政院長蘇貞昌也說這「都有相近團體明顯操作痕跡」。司法單位並為此展開調查。

台灣近期本土疫情升高，出現兒童染疫死亡案例，所以國安部門認定這類群聚發文時機意圖製造社會恐慌。此外，藝人郭彥均貼的對話，除同樣提到這麼多孩子走了，還稱醫護「四月五日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘」。有醫師就用指揮中心資料打臉，指從四月五日到四月十四日，「兒童中重症病人是零位」。蔡英文總統昨在臉書也貼出指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎醫師的說明影片，強調用更客觀的方式來看待防疫，才會更有幫助。

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