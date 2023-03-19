洗刷「行人地獄」大執法 台中南屯警6天開出344張罰單

台中市第四分局針對不禮讓行人汽機車加強執法。（圖由警方提供）

2023/03/19 14:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局配合警局「行人正義大執法」專案勤務，自13日起針對汽機車駕駛人不暫停讓行人優先通行者加強執法，經統計至昨（18）日止，6天已開出344罰單，雖為各分局之冠，但希望取締只是手段，透過強力執法展現維護行人安全決心。

台中市警局自3月13日至3月26日止展開「行人正義大執法」專案勤務，為期2週加強執法期間，主要針對汽車駕駛人行經行人穿越道遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通行者，依道路交通管理處罰條例第44條第2項及第48條第2項規定，最高可處3600元罰鍰。

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其中第四分局考量南屯轄區有知名美式賣場、各學校校區、傳統市場、文心森林公園、豐樂公園、大型醫院等大量行人用路者穿越路口特性，於周遭重要路口、上、下午及夜間時段，針對行人穿越道車輛不暫停讓行人優先通行者，每日配合警局同步大執法，擇轄區易肇事路口規劃守望勤務，以優勢警力加強規劃勤務執法作為。

另為避免衍生執法爭議，執行該項勤務人員都佩帶微型攝影機全程錄影（音），並於路口架設攝影機即時蒐證，若執法過程遇路口工程須提報改善者，也一併函請市府交通局評估改善，藉由執行面、執法面及宣導面多管齊下，加強稽查精實執法，深化汽機車駕駛人行人優先通行觀念。

經統計，該分局自1月迄3月15日，針對不禮讓行人之交通違規已舉發495件，自專案開始至昨日為止，6天內共已取締344件，分局長李建興呼籲駕駛人行經路口應減速慢行，隨時注意車前狀況，距離行人只有3公尺時，就必須停車讓行人先過馬路，期藉由強力執法手段，提升駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以維護道路交通安全。

警方路口架設攝影機即時蒐證。（圖由警方提供）

第四分局統計，6天已開出344張罰單。（圖由警方提供）

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