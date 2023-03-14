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    嘉義縣交通大執法 3月取締重大違規1615件

    嘉義縣進行交通大執法，2週取締重大違規1615件。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣進行交通大執法，2週取締重大違規1615件。（記者林宜樟翻攝）

    2023/03/14 15:37

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓民眾遵守交通規則，防止違規肇事，嘉義縣警察局近日展開交通大執法專案，透過科技執法、路檢攔查、行動蒐證等勤務方式，針對易衍生事故違規行為，主動稽查取締，今天公布3月第1、2週數據，已取締「酒後駕車」、「嚴重超速」、「闖紅燈」、「逆向行駛」、「左轉彎未依規定（含機車未兩段式左轉）」、「機車行駛禁行車道」、「蛇行、惡意逼車」等重大違規1615件。

    嘉義縣警察局表示，疫情降溫後飲宴活動激增，酒駕肇事層出不窮，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方鎖定酒駕事故頻生路段及各飲酒場所、廟會宴席活動周邊，加強封閉式路檢、機動攔查，並結合鄰近警察機關同步「區域聯防」，一經查獲酒駕，對駕駛人、車主、同車共乘者，均將依法查究嚴處，並請飲酒場所業者善盡社會責任，勸導消費者勿酒駕，提供聯繫代駕或代叫計程車服務。

    警方說，嘉義縣道路多寬廣平直，車速易偏快造成嚴重事故，目前透過轄内各處測速固定桿取締，並由各分局擇定易超速肇事路段，運用移動式測速器材，搭配「警52」牌面，機動佈設測照，提醒駕駛人隨時遵守行車速限規定。

    警方強調，交通事故絕大多數與不當用路行為有關，交通執法發揮嚇阻、導正的效果，維護交通秩序、防制事故危害，請用路人遵守各項規定，以提升安全防護。

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