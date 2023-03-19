賓士車急右轉撞及外送員 網友酸：「駕照不知道怎麼來？」

外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷。（圖民眾提供）

2023/03/19 12:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高市49歲謝姓外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭22歲陳姓男子開賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷，車禍過程被後方車行車記錄器拍下，PO網酸肇事賓士車主「駕照不知道怎麼來？」警方表示，外送員身體多處擦傷，送醫治療，賓士車駕駛違規最重罰1800元，詳細肇因由交警分析研判。

一名網友在臉書社團「高雄大小事」貼出影片，指「九如交流道前，這台賓士三百哥駕照不知道怎麼來？」影片內容是一名外送員騎車直行經九如公速公路便道口，左側一輛賓士車急著右轉要上高速公路，而撞上外送員機車，導致外送員連人帶車摔倒受傷。

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影片引起網友熱議，有網友留言酸賓士車駕駛「駕照雞腿換來的」，另有網友說：「那條路經常出現類似的情況，汽車走直走道硬要切右轉，機車真的很危險」、「賓士車上班搶快活該，別人開車排隊遵守規定的都是白痴」、「右側大家都乖乖排隊上交流道，就是有這種白木硬要插隊！」

警方表示，3月15日上午11時46分，三民區九如一路九如高速東側便道口發生交通事故，49歲謝姓男騎士騎車沿九如ㄧ路機車優先道東向西行駛，與同向行駛欲變換車道右轉的自小客車22歲陳姓男駕駛發生碰撞。

警方說，雙方駕駛酒測值為零，謝姓騎士身體多處擦傷送醫治療。初步研判為陳男開車右轉彎未先變換至外側車道，違反道交條例可處600元至1800元，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷。（圖民眾提供）

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