為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賓士車急右轉撞及外送員 網友酸：「駕照不知道怎麼來？」

    外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷。（圖民眾提供）

    外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷。（圖民眾提供）

    2023/03/19 12:00

    〔記者方志賢／高雄報導〕高市49歲謝姓外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭22歲陳姓男子開賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷，車禍過程被後方車行車記錄器拍下，PO網酸肇事賓士車主「駕照不知道怎麼來？」警方表示，外送員身體多處擦傷，送醫治療，賓士車駕駛違規最重罰1800元，詳細肇因由交警分析研判。

    一名網友在臉書社團「高雄大小事」貼出影片，指「九如交流道前，這台賓士三百哥駕照不知道怎麼來？」影片內容是一名外送員騎車直行經九如公速公路便道口，左側一輛賓士車急著右轉要上高速公路，而撞上外送員機車，導致外送員連人帶車摔倒受傷。

    影片引起網友熱議，有網友留言酸賓士車駕駛「駕照雞腿換來的」，另有網友說：「那條路經常出現類似的情況，汽車走直走道硬要切右轉，機車真的很危險」、「賓士車上班搶快活該，別人開車排隊遵守規定的都是白痴」、「右側大家都乖乖排隊上交流道，就是有這種白木硬要插隊！」

    警方表示，3月15日上午11時46分，三民區九如一路九如高速東側便道口發生交通事故，49歲謝姓男騎士騎車沿九如ㄧ路機車優先道東向西行駛，與同向行駛欲變換車道右轉的自小客車22歲陳姓男駕駛發生碰撞。

    警方說，雙方駕駛酒測值為零，謝姓騎士身體多處擦傷送醫治療。初步研判為陳男開車右轉彎未先變換至外側車道，違反道交條例可處600元至1800元，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷。（圖民眾提供）

    外送員騎車經九如高速東側便道口時，遭賓士車急右轉撞及，外送員連人帶車摔倒受傷。（圖民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外送員出事前騎車搖搖晃晃 連撞4輛機車自摔身亡
    2023/03/05 14:02

    外送員出事前騎車搖搖晃晃 連撞4輛機車自摔身亡
    好痛！台中「吳柏毅」身體不適 過橋「雷殘」機車擦出火花
    2023/02/06 11:33

    好痛！台中「吳柏毅」身體不適 過橋「雷殘」機車擦出火花
    外送員等餐時機車被偷 疑竊賊闖平交道被火車撞上當場死亡
    2023/01/20 15:32

    外送員等餐時機車被偷 疑竊賊闖平交道被火車撞上當場死亡
    外送員駕車撞死女童 拒幫叫救護車還冷回「走開！」
    2023/01/18 23:00

    外送員駕車撞死女童 拒幫叫救護車還冷回「走開！」
    客人填錯地址！外送員趕單車禍遇死劫 遺下妻與10月大雙胞胎
    2022/12/18 00:35

    客人填錯地址！外送員趕單車禍遇死劫 遺下妻與10月大雙胞胎
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播