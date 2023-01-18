外送員駕車撞死女童 拒幫叫救護車還冷回「走開！」

外送員撞上女童後，女童父親詢問是否可幫忙叫救護車，但外送員僅回「不，走開」就把車子開走，救護車最後經過20分鐘才抵達；救護車示意圖。（法新社）

2023/01/18 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）一名外送員札卡（Istvan Zarka），在去年4月駕駛著休旅車跑外送時，不慎撞死了一名5歲女童。調查結果在本月17日出爐，並發現當時女童父親懇求札卡幫忙叫救護車，但札卡不但沒有馬上停車，反而離開現場繼續外送。

綜合外媒報導，當天女童在下課後回家的路上，被札卡駕駛的休旅車給撞上，女童當場被噴上休旅車引擎蓋上前進約3公尺，車子才停下。

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當時女童父親阿卜杜斯（Abdus）抱著女兒，並向札卡表示「你撞到我女兒了！可以幫忙叫個救護車嗎？」沒想到對方只回答「不，走開」就把車子開往下一個地點外送。留下了不斷替女兒進行CPR的阿卜杜斯，而救護車經過了20分鐘抵達，女兒已經回天乏術。

隨著調查結果出爐，警官布萊爾斯福德（Matthew Brailsford）說明，當時女童要跨越馬路踏出第一步，才發現距離肇事車輛只剩30公分，可能是被另外一輛車子擋住了視線，因此這起事故無疑是一場意外。

調查結果也顯示，札卡當時的車速並沒有超過速限，因此撤銷當下無法立刻停車造成事故的指控，但札卡仍被控肇事逃逸，以及沒有商業保險就開車上路。

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