為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    外送員駕車撞死女童 拒幫叫救護車還冷回「走開！」

    外送員撞上女童後，女童父親詢問是否可幫忙叫救護車，但外送員僅回「不，走開」就把車子開走，救護車最後經過20分鐘才抵達；救護車示意圖。（法新社）

    外送員撞上女童後，女童父親詢問是否可幫忙叫救護車，但外送員僅回「不，走開」就把車子開走，救護車最後經過20分鐘才抵達；救護車示意圖。（法新社）

    2023/01/18 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕英國特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）一名外送員札卡（Istvan Zarka），在去年4月駕駛著休旅車跑外送時，不慎撞死了一名5歲女童。調查結果在本月17日出爐，並發現當時女童父親懇求札卡幫忙叫救護車，但札卡不但沒有馬上停車，反而離開現場繼續外送。

    綜合外媒報導，當天女童在下課後回家的路上，被札卡駕駛的休旅車給撞上，女童當場被噴上休旅車引擎蓋上前進約3公尺，車子才停下。

    當時女童父親阿卜杜斯（Abdus）抱著女兒，並向札卡表示「你撞到我女兒了！可以幫忙叫個救護車嗎？」沒想到對方只回答「不，走開」就把車子開往下一個地點外送。留下了不斷替女兒進行CPR的阿卜杜斯，而救護車經過了20分鐘抵達，女兒已經回天乏術。

    隨著調查結果出爐，警官布萊爾斯福德（Matthew Brailsford）說明，當時女童要跨越馬路踏出第一步，才發現距離肇事車輛只剩30公分，可能是被另外一輛車子擋住了視線，因此這起事故無疑是一場意外。

    調查結果也顯示，札卡當時的車速並沒有超過速限，因此撤銷當下無法立刻停車造成事故的指控，但札卡仍被控肇事逃逸，以及沒有商業保險就開車上路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    剛考到駕照！新手駕駛媽倒車衝進水塘 一家三口全溺斃
    2023/01/18 20:52

    剛考到駕照！新手駕駛媽倒車衝進水塘 一家三口全溺斃
    哪來的娃娃深夜衝馬路！駕駛「神之鬼切」避免悲劇發生
    2023/01/17 23:13

    哪來的娃娃深夜衝馬路！駕駛「神之鬼切」避免悲劇發生

    讓愛聚集 用愛心改變世界
    魂斷異鄉！中國女子赴南韓整形 麻醉後突「心臟驟停」亡
    2023/01/17 18:14

    魂斷異鄉！中國女子赴南韓整形 麻醉後突「心臟驟停」亡
    鳳山街頭驚見火球！追撞2車釀3傷 機車噴飛芭比Q了
    2023/01/14 20:13

    鳳山街頭驚見火球！追撞2車釀3傷 機車噴飛芭比Q了

    納管微電車立意良善 供需交由自由市場
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播